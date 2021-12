Des affrontements ont eu lieu ce mercredi soir, dans la région de l’Hermand et à la frontière entre l’Iran et l’Afghanistan, entre des bandits armés et les gardes-frontières iraniens, sachant que les hommes armés ont pris la fuite après avoir fait face à la forte riposte des gardes-frontières iraniens à la frontière orientale .

A noter que, contrairement aux rumeurs qui circulent, aucun des postes frontaliers iraniens n’a été pris d’assaut, aucune victime n’a été enregistré parmi les gardes-frontières.

Ces bandits armés ont attaqué à cause d’un différend sur les terres agricoles situées à la frontière, et ils ont rencontré une réponse décisive de la part des gardes-frontières iraniens.

Source: Farsnews