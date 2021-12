Le chef de l’alliance Al-Fateh en Irak, Hadi Al-Ameri, a déclaré que son bloc parlementaire avait « espéré que les élections législatives se tiendraient dans une atmosphère saine et transparente, loin de manipulation et de fraude ».

Lors d’une conférence de presse concernant les résultats des élections législatives M.Ameri a indiqué: « Nous avions supposé que les élections anticipées étaient l’une des principales stations susceptibles de restaurer la confiance dans le processus politique. Mais malheureusement, ces élections ne se sont pas déroulées dans l’atmosphère à laquelle nous aspirions… La crainte d’une fraude électorale n’était pas une coïncidence ».

« Nous avons eu, dès le départ, des doutes à propos des machines de vote avec lesquelles les élections ses sont déroulées », a-t-il révélé.

Et d’ajouter: « nous avions exprimé notre crainte d’une manipulation électronique des résultats, dans toutes nos réunions avec la Commission (chargée de la surveillance du bon déroulement de ces législatives, ndlr) ».

« Mais, la Commission électorale n’a présenté aucun rapport à la Chambre des représentants avant sa dissolution concernant la conformité des dispositifs qui ont été utilisés lors du processus électoral. Et là, il s’agit de la première violation lors des législatives », a noté M.Ameri.

Et le chef d’al-Fateh de poursuivre : « Ce qui s’est passé confirme la confusion et l’incapacité de la Commission à gérer ces élections fatidiques. Il y avait une grande différence entre les enregistrements des élections qui ont été remis aux candidats et les résultats annoncés ».

Ces derniers jours, plusieurs forces politiques irakiennes ont annoncé leur rejet catégorique des résultats des élections, affirmant « qu’il est devenu clair et certain que la Commission électorale a préparé à l’avance les résultats des élections au détriment de la volonté du peuple irakien ».

Il convient de rappeler que la Commission des élections législatives irakiennes a annoncé les résultats définitifs du scrutin, qui a eu lieu le 10 octobre dernier. Elle a rapporté que le mouvement sadriste dirigé par le dignitaire Moqtada al-Sadr a remporté 73 sièges, devenant le plus grand bloc au parlement irakien pour les quatre prochaines années.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen