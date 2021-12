Des sources militaires de la province yéménite de Ma’rib (nord-est du Yémen) ont fait état de la destruction complète de la 8e brigade d’Al-Majd des mercenaires la coalition saoudienne lors des attaques aux missiles, aux roquettes et d’artillerie des forces armées et d’Ansarullah sur la zone est et centre d’al-Balq (située au sud-ouest de la ville de Ma’rib).

Des sources yéménites ont signalé la mort du Hilal Mashbab al-Khalidi » le commandant de la brigade Al-Majd, stationnée à la frontière saoudo-yéménite au cours de l’attaque de la Résistance yéménite.

« La plupart des soldats de la brigade ont été tués, blessés ou capturés lors de violents combats avec les combattants d’Ansarullah avant qu’un petit nombre d’entre eux ne puisse s’échapper de leurs positions », a-t-on indiqué de mêmes sources.

Selon les sources proches des mercenaires de la coalition, de violents affrontements ont opposé l’armée yéménite aux mercenaires saoudiens sur toutes les lignes du front de Maarib, dont Wadi Zaneh, Rawdah Jahm, Al-Zour, Sarwah (à l’ouest de Ma’rib).

« Outre la concentration d’Ansarullah sur les fronts ouest et nord-ouest de la ville de Ma’rib, les forces de Sanaa continuent d’avancer vers les hauteurs de Jabal al-Balaq ».

Les forces de Sanaa cherchent à prendre le contrôle total de la ville stratégique et riche en pétrole de Ma’rib, où se trouve le siège du gouvernement démissionnaire yéménite, ce qui pourrait sans exagération conduire à la victoire finale de la Résistance yéménite.

Source: Avec PressTV