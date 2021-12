Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdellahian a condamné, lors d’une conférence de presse avec son homologue syrien, Faisal Meqdad, « la présence de forces étrangères en Syrie qui ont penétré le territoire syrien sans coordonner avec le gouvernement de Damas », saluant « le réevaluation de certains pays arabes et européens à leur politique étrangère envers la Syrie ».

M. Amir Abdellahian a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons eu des entretiens utiles et centrés sur l’avenir des relations bilatérales, fondées sur la coopération économique », ajoutant que « les relations entre les deux pays sont stratégiques et distinctes ».

Il a poursuivi : « Nous avons parlé de diverses questions bilatérales », ajoutant que « sa visite a lieu à un moment où l’un des plus grands festivals commercials iraniens se tient en Syrie ».

Concernant les attaques sionistes contre la Syrie, Amir Abdellahian a souligné : » L’entité sioniste est la cause de l’insécurité dans la région et en Asie occidentale. Nous ne considérons pas la normalisation de certains pays arabes avec l’entité sioniste puisse servir les intérêts de paix et de sécurité dans la région ».

Par ailleurs, il a exprimé « son espoir qu’il y ait une rencontre entre les présidents des deux pays dans un lieu à déterminer dans un proche avenir ». M. Amir Abdellahian a ajouté : « Nous avons eu des discussions détaillées sur l’Afghanistan, et nous avons des vues identiques sur la nécessité de former un gouvernement d’unité nationale dans le pays ».

Le ministre des Affaires étrangères a également évoqué les aides populaires et la facilitation de l’aide venant d’autres pays aux Afghans via l’Iran à la lumière des sanctions, ajoutant qu' »un incident s’est produit au cours des derniers jours à l’un de nos points frontaliers, où nos forces armées ont répondu avec force au manque de coordination, sachant que nous avons exprimé notre protestation officielle », soulignant que « l’Iran ne tient compte de personne pour la préservation de sa sécurité nationale et régionale ».

M. Abdellahian a indiqué : « Je pense que notre région connaîtra de nouveaux développements à l’avenir. Selon les messages et déclarations des responsables américains, ils n’ont d’autre choix que de quitter la région. Nous pourrions constater ce retrait dans les semaines ou les mois à venir . Et donc, nous suivons de près les développements futurs. Nous poursuivrons vigoureusement nos efforts pour le retour de la paix en Afghanistan, le retour des réfugiés syriens dans leur pays et la reconstruction de la Syrie ».

De son côté, , le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Meqdad a déclaré qu' »aujourd’hui, j’ai transmis un message de M. Bachar al-Assad et son invitation officielle à M. Raisi à se rendre en Syrie ».

Le ministre syrien des Affaires étrangères a souligné que « les relations entre la Syrie et l’Iran sont stratégiques et visent à construire un avenir prometteur pour que les peuples de la région vivent en paix et en sécurité, loin de toute ingérence extérieure ».

Et de poursuivre : »Nous avons eu de riches discussions sur diverses questions, notamment le renforcement des relations bilatérales », soulignant que « la Syrie se réjouit de poursuivre et d’approfondir les relations économiques entre les deux pays pour servir les intérêts de leurs peuples ».

M. Meqdad a également indiqué que « les victoires de la Syrie contre les organisations terroristes soutenues par l’entité sioniste la forcent à recourir à l’agression directe », notant que « notre réponse consiste à poursuivre les résidus de ces organisations « .

Concernant les sanctions imposées par les États-Unis et l’Occident à la Syrie, M. Meqdad a souligné qu’elles sont « illégitimes et contredisent les principes des droits de l’homme », notant que « la Syrie salue tous les efforts qui mènent à la fin des sanctions imposées au peuple syrien ».

Concernant la visite du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis à Damas, M. Meqdad a noté qu' »elle tradiuit une bonne étape et nous espérons que d’autres pays arabes prendront des mesures similaires » soulignant que « le programme nucléaire iranien est pacifique, et les États-Unis doivent revenir à l’accord ».

Le président iranien Ebrahim Raisi a qualifié les relations bilatérales entre l’Iran et la Syrie de « stratégiques », insistant sur « le développement des relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays ».

Il a poursuivi : « Il existe de larges possibilités de développement des échanges économiques entre les deux pays, et le volume des échanges économiques a doublé , boostant toutes les capacités actuelles. »

M. Raisi a également estimé que » la présence illégale de forces étrangères dans la région, en particulier les terres syriennes, menace la sécurité et la stabilité de la région », expliquant que « Daech est une création de l’Amérique ».

M. Raisi a souligné l’importance de la paix et de la stabilité syriennes dans le cadre des équations régionales : « Aujourd’hui, la Syrie occupe la première ligne de front contre les sionistes et l’histoire de la détermination syrienne, du gouvernement et du peuple face aux attaques, marquera les esprits. »

Source: Traduit d'AlMayadeen