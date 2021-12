Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé, au cours de sa rencontre avec une délégation dirigée par le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Tahnoun bin Zayed, que « la politique des ennemis de la région est de semer la terreur parmi les pays voisins, et nous devons déjouer ce complot avec une conscience commune ».

Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que « les bonnes relations avec les pays voisins sont une priorité de la politique étrangère de notre gouvernement, et donc nous nous félicitons du renforcement des relations avec les Émirats arabes unis ».

M. Raisi a souligné qu' » il ne devrait y avoir aucun obstacle au renforcement des relations entre les deux pays, l’Iran et les Émirats arabes unis, et que les relations ne devraient pas être sous l’influence de facteurs étrangers », affirmant que « la politique des ennemis de la région est de répandre la terreur dans les pays voisins, et nous devons déjouer cette conspiration, armés d’une conscience commune ».

Il a également affirmé que « les sionistes de la région cherchent à réaliser leurs sinistres plans, et partout où ils trouvent un point d’appui, ils essaient d’attiser la sédition, et donc les pays de la région doivent être prudents », considérant que « la sécurité des pays de la région est liée les unes aux autres, et donc l’Iran soutient le maintien de la sécurité des pays du Golfe ».

Il a noté que « le renforcement des relations économiques entre l’Iran et les Émirats arabes unis ouvre des portes à la coopération dans d’autres domaines ».

A son tour, Tahnoun bin Zayed a déclaré que « cette rencontre renforcera les relations entre les deux pays, ajoutant : « Nous sommes prêts à renforcer la coopération et nous espérons qu’un nouveau chapitre des relations entre les deux pays s’ouvrira avec la visite du président Raisi aux Émirats arabes unis ».

Plus tôt dans la journée, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, a reçu à Téhéran le conseiller émirati à la sécurité nationale Tahnoun bin Zayed.

M. Bin Zayed a souligné que « le développement de relations fraternelles avec Téhéran était l’une de nos principales priorités », affirmant que « l’Iran est un grand et puissant pays dans la région et jouit d’une position géopolitique unique reliant l’Est et l’Ouest du monde ».

Pour sa part, M. Shamkhani a souligné que « le dialogue et les accords devraient remplacer l’approche militaire pour résoudre les différends dans la région », affirmant que « l’Iran encourage et veut promouvoir les efforts conjoints pour mettre fin à certaines crises militaires et sécuritaires qui ont provoqué de mauvaises circomstances pour les peuples de la région ».

Il a exprimé son espoir que « cette visite marquera le début d’un nouveau cycle de relations entre l’Iran et les Émirats arabes unis et ouvrira la voie à la consolidation et à l’expansion globale des relations entre les deux pays », ajoutant que « la stabilité régionale et la sécurité durable ne pourront se réaliser que grâce à la coopération des pays de la région ».

Selon M. Shamkhani, « les États du Golfe peuvent jouer un rôle important dans l’économie du région et du monde s’ils coopèrent les uns avec les autres ».

Plus tôt, l’agence de presse iranienne ISNA a révélé que la visite de Tahnoun bin Zayed s’inscrit dans le cadre d’une invitation du secrétaire du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen