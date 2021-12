Un sondage d’opinion réalisé par l’Institut d’études pour la sécurité nationale (INSS) en ‘Israël’ et publié par le média israélien i24news a indiqué que la majorité de la société israélienne considère que l’armée israélienne n’a pas gagné la dernière guerre à Gaza qui a eu lieu pendant le mois de mai dernier.

Tzipi Yisraeli, une chercheuse au centre, a constaté qu’une enquête similaire qui avait été menée après la guerre du Liban en 2006, avait donné des résultats identiques.

Selon le sondage, le sentiment dominant en « Israël » est que l’armée israélienne n’est plus en mesure de gagner les batailles au cours des deux dernières décennies, et que l’équation du calme et de l’absence de victimes est devenue synonyme de la victoire dans la guerre.

Le correspondant de i24news a rapporté que, lors de la conversation avec Mme Yisraeli, cette dernière a souligné que les guerres de 1967 et 1973 étaient des guerres existentielles, alors que depuis la guerre du Liban, la société israélienne s’est habituée à des rounds pareils où l’équation se résume à maintenir l’accalmie.

Source: Médias