La situation demeure bouillonnante en Cisjordanie occupée et dans la ville sainte d’al-Qods occupée où les opérations sont de plus en plus fréquentes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des accrochages armés ont éclaté entre des résistants palestiniens et les soldats de l’occupation israélienne sur le check-point israélien Dotane, dans la localité de Yaabod, de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée.

Selon l’agence palestinienne Paltoday, citant des sources sur place, des Palestiniens ont ouvert le feu en sa direction, blessant un soldat israélien a été blessé. C’est alors que les autres soldats ont ouvert le feu sporadiquement sur les gens qui attendaient dans ce passage militaire et des échanges de tirs s’en suivirent.

Toujours en Cisjordanie occupée, les forces sionistes ont mené une campagne de perquisitions et d’arrestations dans plusieurs régions, dont Tulkarem, Sanour (proche de Jénine), Saida, Arrabat, Bethleem, le camp al-Dahichat, et la camp al-Arouv à al-Khalil, ainsi que de la localité al-Issawiyat, dans la ville sainte d’al-Qods.28 palestiniens ont été arrêtés dont 8 étudiants de l’Université al-Najah pour soutien à la résistance.

En outre, quelques heures après l’opération ont l’arme blanche de la jeune palestinienne Noufouz Hammad contre une femme colon, des colons israéliens de l’extreme droite ont organisé une manifestation de provocation dans les rues du quartier cheikh Jarrah d’où est originaire Nofouz insultant les habitants palestiniens qui sont menacés d’expulsion de leurs maisons.

Après leur départ, les policiers de l’occupation ont détruit la tente de sit-in que les habitants palestiniens avaient dressée avec des banderoles sur lesquelles était écrits les noms des familles palestiniennes menacées d’expulsion.

Dans la ville sainte, des colons ont opéré une incursion dans l’esplanade des Mosquées où ils sont entrés par la porte al-Magharibat sous la protection des garde-frontières israéliens. Ils étaient des dizaines et ont récité des prières talmudiques dans la zone située à l’est de la mosquée al-Aqsa.

Sources : Paltoday, al-Mayadeen, al-Manar