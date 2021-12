L’ancien commandant de la Force terrestre en Iran a souligné le passage de la phase défensive à la phase offensive de l’armée de terre iranienne.

L’ancien commandant des 30e et 58e divisions de Zolfaghar a évoqué la structure dynamique de la Force terrestre en termes de personnels, d’équipement, de structure organisationnelle, d’entraînement et de tactiques de guerre, déclarant que les forces terrestres de l’armée ont atteint leur objectif en observant des guerres régionales à savoir les huit années de la Défense sacrée, les première et deuxième guerres dans le golfe Persique, les guerres en Afghanistan, en Syrie et en Irak, et les conflits israélo-palestiniens et israélo-libanais.

Mobilité à 100 % des unités des forces terrestres de l’armée iranienne

Le général de brigade, Mohammad Ghaffari, affirme que les unités des forces terrestres de l’armée iranienne sont à 100 % mobiles et peuvent se rendre dans les plus brefs délais sur la zone de mission comme le montre les mégas exercices Conquérant de Khaybar et Zolfaghar-1400.

Se félicitant que la Force terrestre iranienne passe à un haut niveau de préparation au combat, l’ancien commandant a mis l’accent sur la capacité de dissuasion des forces terrestres de l’armée iranienne qui en cas d’agression de l’ennemi, ne se contentera pas des opérations défensives et passera à la phase offensive.

Plus loin dans ses remarques, il a salué la remise en service du centre d’optimisation et de rénovation de Shahid Zarahran suite à la décision intelligente du général de brigade Kiomars Hedari, commandant adjoint des forces terrestres de l’armée iranienne.

Aujourd’hui le centre Shahid Zarahran est l’un des complexes industriels les plus dynamiques du pays, où des innovations dans le domaine des équipements militaires voient le jour quotidiennement pour renforcer la capacité défensive du pays.

« Robot intelligent Caracal », un produit iranien fabriqué au sein de l’Armée de terre

Le général Ghaffari a déclaré que le robot intelligent Caracal, entièrement de fabrication iranienne, est conçu pour le combat au sol. Il est très agile, poursuit-il, et équipé d’un système de suspension indépendant.

Avec une vitesse maximale de 30 km/h et une portée de fonctionnement de plus de 500 mètres, le robot Caracal est capable de transporter des armes légères et semi-lourdes, disposant également d’un système de télécommande intelligent, d’un télémètre laser et d’un système optique, a-t-il précisé.

Fabriqué au sein de complexe Shahid Zarahran, le nouveau système de défense aérienne destiné à être utilisé par les forces terrestres de l’armée iranienne, est, selon le général à la retraite, un appareil aux caractéristiques de déploiement, de mobilité et de déplacement rapide capable de tirer simultanément deux missiles de type Labbayk-1.

Source: Avec PressTV