S’exprimant à la conférence des ambassadeurs et des chefs des missions de la RII dans les pays voisins, le général de brigade Mohammad Baqeri a souligné : « Au cours des 43 dernières années, nous avons été confrontés à une série de conspirations et de menaces de la part des ennemis, dont la guerre imposée par l’Irak à l’Iran et les sanctions et ce qui est arrivé au corps de l’organisation de défense du pays tout au début de la Défense sacrée, mais cet embargo et cette pression ont conduit à la résistance, à la formation d’un esprit d’autonomie et de confiance en soi, et aux efforts inlassables du corps de défense du pays. »

« En réponse aux hostilités mondiales contre notre pays, une série de mesures et de stratégies ont été inscrites à l’ordre du jour de la défense du pays, et, grâce au sang des martyrs et sous les sages directives de l’imam Khomeiny puis du Leader de la Révolution (Ayatollah Sayed Ali Khamenei), l’industrie de défense iranienne a atteint un point de croissance, de promotion, de maturité et de dissuasion qu’aujourd’hui aucune puissance mondiale n’ose envahir la patrie islamique », a-t-il fait savoir.

Le général Baqeri a souligné que « nos stratégies et objectifs dans le domaine de la dissuasion sont basés sur des idées, pensées, doctrines, politiques, méthodes et tactiques indigènes et iraniennes intelligentes, plutôt que sur des missiles, et sont conformes aux revendications de la Révolution islamique et au niveau des menaces contre le pays ».

« Bien confiantes en la situation dissuasive du pays, nos forces n’ont jamais sous-estimé la menace face à l’ennemi, et sont préparées avec une vigilance maximale à faire face à la menace minimale dans le domaine stratégique », a-t-il ajouté.

« Au niveau stratégique, nous n’avons l’intention d’envahir aucun pays, mais au niveau opérationnel et tactique, nous sommes prêts pour une réponse décisive et une attaque rapide et dure contre les ennemis. Ce que le monde a vu ces dernières années, y compris à Aïn al-Asad et le ciblage du drone stratégique américain dans les eaux territoriales du pays avec des systèmes indigènes, est particulièrement instructif pour des ennemis aventureux », a-t-il noté.

Il a déclaré que « la stratégie de voisinage de la République islamique, dont celle des forces armées envers les pays voisins est basée sur la convergence, la synergie et le refus de toute tension et malentendu, ainsi que le renforcement des relations et de la coopération multilatérale notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité ».

« Le rétablissement d’un climat de confiance a maxima, la désescalade, la sécurité sont les stratégies et les politiques de principe de la défense de la République islamique d’Iran, et nous attachons de l’importance au renforcement et à l’expansion des relations de défense et régionales avec le monde, en particulier avec nos voisins », a-t-il précisé.

Se félicitant de la volonté et des efforts existants pour améliorer la coordination et les synergies entre le ministère des Affaires étrangères et les forces armées, le chef d’état-major des forces armées iraniennes a indiqué : « Compte tenu des capacités créées dans les forces armées et de la formation d’unités et de forces entraînées, nous sommes prêts à participer et à jouer un rôle dans les processus de paix et de cessez-le-feu dans les zones de conflit dans la région et au-delà. »

Source: Avec PressTV