Le rédacteur en chef du quotidien en ligne Rai al-Youm, Abdel Bari Atwan, estime que toute stupidité du régime sioniste pour des frappes aériennes sur les installations nucléaires iraniennes conduira à la destruction d’Israël et, dans le cas le plus optimiste, elles le mettront à genoux devant l’Iran s’il survit.

Tout comme certains alliés américains de la région du golfe Persique ont été contraints de se rendre en Iran pour la paix.

En allusion à la menace de la grande majorité des responsables de la sécurité ou de l’armée israélienne concernant l’attaque contre les installations nucléaires iraniennes, Atwan a écrit : « Les chasseurs du régime sioniste ont peut-être détruit les réacteurs nucléaires irakiens et syriens, mais une action similaire en Iran semble difficile puisque toutes les installations nucléaires du pays ne sont pas centralisées en un seul endroit. De plus, toute frappe aérienne sur les installations nucléaires iraniennes aboutira à la destruction du réacteur de Dimona. »

« Il n’y a eu aucun responsable de la sécurité ou militaire en Israël qui n’ait menacé d’une agression globale contre l’Iran pour détruire ses installations nucléaires, qu’elles soient en surface ou sous terre, à commencer par le Premier ministre Naftali Bennett, en passant par son ministre de la Guerre, le général Benny Gantz, et se terminant par le général Aviv Kohavi, chef d’état-major et son bras droit, le commandant de l’armée de l’air, et l’objectif est de sauver la face des États-Unis, et de forcer le leadership iranien à faire des concessions qui conduisent à la renaissance des os érodés de l’accord nucléaire, ou de ce qu’il en reste », poursuit Rai al-Youm.

Selon l’article, les menaces israéliennes les plus étranges ont été proférées par le général David Barnea, le chef du Mossad, qui a juré qu’il ne permettrait pas à l’Iran d’acquérir des bombes nucléaires à tout prix, et ces promesses nous rappellent les menaces faites par M. Adel Al-Jubeir, l’ex-ministre saoudien des Affaires étrangères il y a six ans, quand il a souligné que « le président Bachar Assad quittera le pouvoir, soit par la paix soit par la guerre ».

Nous n’excluons pas que le général Barnea le regrettera le plus, et qu’il subira le même sort que M. Al-Jubeir (où est-il d’ailleurs), sinon pire.

« Les avions de guerre israéliens ont peut-être réussi à détruire le réacteur irakien Ozarak en 1981, et son frère syrien, “Al-Waleed” ou “Al-Nutfa”, qui était en construction aux mains de conseillers nord-coréens près de Deir ez-Zor en 2007, mais répéter la même chose avec un seul raid en Iran semble difficile, voire impossible, car la destruction des installations nucléaires iraniennes ne se limite pas à un seul endroit central, et la plupart d’entre elles, et les plus avancées, avec des milliers de centrifugeuses déployées dans des endroits dispersés, ont besoin de plusieurs raids, pas un pour tenter de les détruire, et peut-être d’une invasion terrestre en parallèle avec des unités spéciales.

Les dernières fuites dans la presse occidentale révèlent deux faits d’une grande importance qu’il faut s’arrêter longuement, afin de tirer les leçons de leurs lignes :

– Une information qui dit que le Mossad israélien a réussi à planter des appareils d’écoute dans les salles des premières négociations nucléaires de Vienne, qui ont débuté en 2012 sous l’administration du président Barack Obama, ce qui a permis à Tel-Aviv de connaître l’avancée des négociations en toutes leurs étapes. Ces fuites n’ont pas encore été confirmées, et on ne pense pas que cette écoute clandestine, si elle est prouvée et non, se soit répétée lors du deuxième et actuel tour.

– Il y a des rapports selon lesquels l’administration Biden aurait rejeté une demande israélienne pour obtenir la “mère de toutes les bombes”, qui pèse environ 11 tonnes, et les bombardiers géants “B2” qui peuvent pénétrer dans les fortifications et atteindre les installations souterraines iraniennes. C’est pourquoi le général Gantz et Barnea, le chef du Mossad, sont revenus de leur visite d’urgence à Washington pour faire pression pour que les États-Unis s’engagent à déclarer la guerre à l’Iran au cas où les négociations échoueraient.

«Tous les raids aériens israéliens, quel que soit leur nombre, n’arrêteront pas le programme nucléaire iranien, mais ils peuvent être contre-productifs et conduire à la destruction du réacteur israélien Dimona dans le désert du Néguev, car ces raids ne passeront pas sans une réponse iranienne immédiate quelques secondes après le lancement de sa première bombe, car ce réacteur n’a besoin que d’un seul missile iranien précis pour le déraciner. Contrairement aux installations iraniennes, Dimona n’est pas enfoui au pied d’une montagne, ou à des kilomètres sous terre, comme c’est le cas du réacteur ‘Fordo’ près de la ville de Qom. De plus, ces réacteurs sont de fabrication nationale et n’ont pas été importés de l’étranger. Sur cette base, ils sont très forts, et en plus, l’Iran peut construire plusieurs autres installations en quelques semaines ou quelques mois seulement», a souligné Abdel Bari Atwan.

Réagissant aux menaces d’Israël, le général Ali Fadavi, chef adjoint du CGRI, a souligné : «Les forces iraniennes sont prêtes à riposter et en cas d’attaque israélienne contre le pays, elles le détruiront».

Ces menaces s’inscrivent dans la continuité d’autres qui ont été proférées par le général Ali Shamkhani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien il y a plusieurs semaines, dans lesquelles il a souligné que “les avions israéliens peuvent réussir à lancer des raids sur les installations iraniennes, mais ils ne reviendront pas pour la simple raison qu’ils ne trouveront pas d’aéroports ou de bases militaires pour atterrir.

Et Rai al-Youm d’ajouter : « La question la plus importante que beaucoup en Israël, aux États-Unis et chez les alliés occidentaux ne se posent pas est la suivante : que se passerait-il si les négociations de Vienne réussissaient et qu’un accord était trouvé ? Où iront les menaces militaires israéliennes actuelles ? ».

L’Iran pourrait bien être le grand gagnant, que les négociations de Vienne aboutissent ou échouent, nous le disons pour la énième fois. Car le succès des pourparlers signifie qu’environ 300 milliards de dollars seront transférés au trésor du pays, dont 100 milliards de dollars seront liés aux avoirs gelés et 200 milliards c’est le montant de l’indemnisation que l’Amérique paiera à la suite de l’imposition de sanctions économiques à l’Iran par l’administration Trump.

Cela signifie faire avancer le programme de missiles balistiques et de drones de l’Iran, renforcer son rôle régional et ses bras de frappe militaires au Moyen-Orient, et améliorer les conditions de vie de plus de 80 millions de citoyens.

Mais l’échec des pourparlers et la bêtise d’Israël dans le recours à l’option militaire pour détruire les installations nucléaires de l’Iran entraîneront le tir quotidien de plus de 10 000 missiles du nord, du sud et de l’est sur Israël, et le système Dôme de fer ne sera pas en mesure d’en intercepter la plupart.

C’est peut-être pour cette raison que le Congrès US a annulé, lundi 13 décembre, l’achat de deux d’entre eux pour armer l’armée américaine. Les Iraniens sont intelligents. Tout comme ils ont forcé certains alliés américains dans le golfe Persique à venir à Téhéran pour la paix et la réconciliation, ils mettront à genoux les Israéliens dans toute guerre ultérieure.

Source: Avec PressTV