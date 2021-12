Un Israélien a été tué et deux autres ont été blessés, le jeudi 16 décembre, en Cisjordanie occupée lors d’une attaque contre leur voiture, selon des médecins.

L’armée israélienne a annoncé qu’elle était à la recherche de suspects dans le secteur.

Un médecin israélien a indiqué avoir tenté de réanimer une personne qui était inconsciente à l’arrière d’une voiture après avoir été blessée par balles, ajoutant: «on a été obligé de la déclarer morte».

Le conducteur du véhicule et un autre passager souffrent de blessures «légères» et ont été transportés à l’hôpital, a-t-il ajouté.

Plus tôt, la télévision israélienne Kan avait déclaré «qu’un véhicule à grande vitesse avait tiré sur un certain nombre de colons dans un autre véhicule. Trois d’entre eux, dont l’un a été grièvement blessé puis décédé plus tard, tandis que les deux autres ont été légèrement blessés».

Et d’ajouter: «les forces de l’armée israélienne en Cisjordanie mènent des recherches et traquent le véhicule transportant les auteurs de la fusillade ».

L’opération a eu lieu près de la colonie Shavei Shomron, dans le nord de la Cisjordanie, près de la ville palestinienne de Naplouse.

L’agence de presse officielle Wafa a indiqué que des soldats israéliens bloquaient les entrées de Naplouse, des centaines de voitures étant bloquées sur les routes alentours.

Le premier ministre israélien Naftali Bennett a dénoncé une attaque «horrible», dans un communiqué diffusé par son bureau.

Opération héroïque

Cependant, le Hamas a salué cette «opération héroïque contre les soldats de l’armée d’occupation et ses colons meurtriers».

«Cette opération prouve une nouvelle fois que notre peuple palestinien vaillant en Cisjordanie poursuivra sa lutte légitime jusqu’à ce que l’occupant et ses colons soient expulsés de toutes nos terres palestiniennes».

Série d’opérations

Cette opération fait suite à plusieurs autres menées en Cisjordanie ou à AlQods occupée.

La semaine dernière, une adolescente palestinienne, dont la famille est menacée d’expulsion du quartier de Cheikh Jarrah, avait été arrêtée à l’est d’AlQods après une opération à l’arme blanche visant une Israélienne vivant dans une colonie de son quartier.

Le 22 novembre, un Israélien avait également été tué et trois autres personnes blessées lors d’une opération à l’arme à feu menée par un Palestinien membre du Hamas dans la Vieille Ville d’AlQods.

AlQods, la Cisjordanie occupée et les autres territoires occupés ont été le théâtre à partir d’octobre 2015 et pendant des mois d’opérations anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes palestiniens isolés.

De début 2020 à la mi-2021, des colons israéliens ont mené plus de 450 attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie, sans que l’armée d’occupation israélienne n’intervienne dans la majorité des cas pour stopper ces violences, selon un rapport de l’ONG anti-colonisation B’Tselem.

La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s’est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.

Sources: AlQuds al-Arabi + AFP