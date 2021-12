Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, Abdel-Malek Badreddine Al-Houthi, a affirmé que les événements actuels témoignent qu’il est désormais impossible que l’offensive menée par les forces de l’agression réalisent leurs objectifs, en allusion à la coalition arabe conduite par l’Arabie saoudite, assurant qu’il n’est pas envisageable d’accepter les accords et les compromis qui font perdurer l’embargo imposé à son pays, l’usurpation de ses richesses et les ingérences dans ses affaires.

Les forces populaires issues de ce mouvement, de concert avec des unités de l’armée yéménite affrontent depuis 2015 la coalition arabe soutenue par les Etats-Unis et les Occidentaux , pour soutenir l’homme de main des Saoudiens dans ce pays, le président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi. Selon le numéro un d’Ansarullah, l’objectif de cette guerre est s’emparer des richesses de son pays et de soumettre son peuple.

Il a tenu ces propos lors d’un long dans son discours prononcé ce samedi 18 décembre, pour célébrer la Journée du martyr, en présence d’une importante participation populaire et officielle, rapporte le site d’information al-Massirah.

Il a déclaré :

« Les forces du mal et de la tyrannie ne nous veulent pas nous laisser vivre en liberté, comme Dieu le prescrit, ce qui nous pousse à agir selon notre choix guidé par notre foi en tant que peuple aspirant à la liberté et à l’indépendance.

Les tyrans veulent nous occuper, piller nos ressources et nous asservir afin d’agir selon leurs intérêts. Le problème des ennemis avec nous est qu’ils cherchent à briser notre volonté par leur tyrannie, leur agression, leurs meurtres et leur guerre globale, militaire, économique, médiatique et culturelle. »

Selon lui les musulmans dans tous leurs pays sont « une nation ciblée par les ennemis qui ourdissent des complots militaire, sécuritaire et économique ainsi qu’une guerre psychologique ».

Et d’ajouter:

« Les ennemis de la nation veulent lui voler sa liberté, sa dignité et son indépendance, alors qu’il s’agit des fruits les plus importants de l’Islam. L’islam n’aurait aucune valeur si les humains restent les esclaves des tyrans et humilié face aux criminels. La valeur de l’islam veut que l’humain vive libre, fier et digne, agissant selon les instructions de Dieu et jouissant de son bienfait dans ce monde et dans l’au-delà ».

Il a poursuivi :

« le secret des actes héroïques que nos jeunes réalisent sur le terrain réside dans la grande spiritualité avec laquelle ils prennent les devants… la jeune génération d’aujourd’hui est une génération qui aime le martyre, et c’est donc une génération libre qui résiste à la servitude et résiste à l’humiliation et à la reddition. »

(..)

« Les ennemis voient comment nos jeunes vont aux fronts avec diligence, patience et ténacité, et comment ils prennent des positions héroïques sur le terrain. Les gens dans tous les pays sont surpris par la ténacité et le sacrifice de notre jeunesse sur le champ de bataille, même lorsqu’ils sont nu-pieds… Nos martyrs sont une école à part entière qui incarne les valeurs et la morale dans les comportements et les actes… la valeur du martyre est qu’il renforce en nous un état de patience et de constance, quels que soient les défis ».

Evoquant la guerre menée contre son pays et le siège continu qui lui est imposé, M. Abdel Malek Badreddine al-Houthi a souligné que les événements d’aujourd’hui témoignent que la réalisation des objectifs de l’agression est devenue impossible.

Il a déclaré :

« Le monde entier leur a dit : vous n’aurez aucun intérêt à votre agression, vous avez échoué, vous n’atteindrez pas vos objectifs. Notre persévérance dans la défense de notre peuple et de notre liberté est un droit ; notre position est une cause juste, une position correcte, sage et légitime selon toutes les considérations. »

« Nos âmes pourraient être retirées de nos corps à condition que soient sauvegardés notre fierté, notre dignité, notre morale, nos principes et nos valeurs. C’est ça le peuple yéménite… la situation dans laquelle nous renonçons à notre dignité et acceptons l’écrasement et la confiscation de notre liberté n’est pas une acceptation de la paix, mais plutôt une reddition. »

« Nous admettons la paix mais jamais la reddition. Et pour y parvenir, ils doivent arrêter leur agression, lever leur siège et mettre fin à leur occupation. Nous ne sommes pas un peuple agressif, mais c’est le cas de la coalition de l’agression. Ce sont eux qui nous agressent sans aucune justification ni droit ».

S’agisant des négociations enc ours sous l’égide des Nations Unies, il a indiqué:

« Nous n’accepterons ni les accords ni les compromis qui font perdurer le siège étouffant imposé à notre peuple, l’usurpation de notre pays et leur ingérence dans les affaires de notre peuple ».

« Nous en sommes à la septième année et ils continuent leur agression et leur siège. Nous sommes dans une position légitime selon le Coran et selon toutes les lois internationales en faisant face à l’agression. Notre peuple, par sa foi et son identité, Dieu refuse d’accepter qu’il soit humilié. Il lui veut d’être digne, libre et généreux. Dieu n’accepte pas notre soumission et notre capitulation, et que nous leur permettions de nous tenir par les gorges, de nous confisquer notre liberté et notre indépendance avec eux. Notre position est légitime face à l’agression, à l’occupation, et au crime du siège injuste qu’ils imposent. »

A la fin de son discours, le chef d’Ansarullah a conclu :

« Nous sommes fiers de ce que nous avons donné et de chaque sacrifice que nous avons consenti. Les générations futures en seront fières, elles profiteront des fruits de cette persévérance et de cette générosité avec indépendance et liberté ».

