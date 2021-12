Des affrontements armés ont éclaté, à l’aube de ce lundi 20 décembre 2021, entre les forces d’occupation et des combattants de la résistance dans la ville de Silat Al-Harithiya, à l’ouest de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Peu auparavant, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut la ville, et ont cartographié les domiciles des quatre détenus soupçonnés d’avoir mené l’opération armée à Homesh en Cisjordanie qui a fait un mort et deux blessés dans les rangs des colons israéliens, en vue de leur démolition.

A l’aube du dimanche 19 décembre, les forces d’occupation avaient arrêtés les deux frères, Ghaith (17 ans) et Omar (20 ans), accusés d’avoir mené l’opération à Homes, ainsi que leur oncle Cheikh Mohammad (60 ans), un dirigeant du Jihad et trois habitants de la ville de Silat Al-Harithiyah, soupçonnés de les avoir aidés.

Selon la télévision israélienne Kanal 10, ce qui s’est passé aujourd’hui à l’aube à Silat al-Harithiya ne s’est pas produit depuis les événements de 2002 en Cisjordanie, quand les forces israéliennes avaient été la cible de tirs nourris.

Le correspondant du site d’information proche du Jihad islamique PalToday a déclaré que les soldats d’occupation ont pris d’assaut la maison d’Ahmad Mohammad Yassin Jaradat, le père des deux prisonniers, Ghaith et Omar.

Ils ont également perquisitionné le domicile de leur oncle captif, Mohammad Youssef Jaradat, et cartographié les deux maisons puis remis à leurs propriétaires un ordre d’expulsion en vue de leur démolition.

Selon un communiqué de l’armée d’occupation, lors de l’incursion israélienne dans la ville de Silat al-Harithiyah, ses forces ont essuyé des tirs nourris, tandis que des affrontements ont eu lieu au cours desquels des dizaines de jeunes ont procédé à des jets de pierres contre les soldats israéliens.

En réaction, le mouvement du Jihad islamique en Palestine a souligné que la persécution, l’arrestation de nos dirigeants et moudjahidines, et les tentatives de vengeance de leurs familles, ne brisera pas leur détermination et ne découragera pas la résistance de poursuivre son devoir sacré d’affronter l’occupation et de répondre à son terrorisme et à son agression.

Source: Traduit à partir de PalToday