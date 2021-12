La deuxième tournée des réunions de la commission d’enquête conjointe irano-irakienne sur l’assassinat du commandant de la Force al-Qods du CGRI, le général Qassem Soleimani, du numéro deux du Hachd al-Chaabi Abou Mahdi al-Mohandes et de leurs 10 compagnons iraniens et irakiens se tiendra à Téhéran les mardi et mercredi prochains.

Selon le chef adjoint du pouvoir judiciaire et président du Comité iranien des droits de l’homme, Qazem Gharib Abadi, elle comprendra de hauts responsables judiciaires iraniens et irakiens.

Ils discuteront des dernières conclusions des enquêtes qui ont été faites dans les deux pays, y compris le rôle des principaux accusés américains à tous les niveaux et dans tous les domaines.

Le comité irako-iranien a annoncé avoir pris toutes les mesures judiciaires et juridiques possibles pour poursuivre et punir les auteurs et les éléments impliqués dans cet assassinat perpétré le 3 décembre 2020 dans un raid américain de drone qui avait été revendiqué vertement par l’ex-président Donal Trump.

En janvier 2020, la commission d’enquête créée par le ministère irakien de l’Intérieur pour enquêter sur l’affaire de l’affaire a recommandé de mettre fin aux services de la société de sécurité britannique GRS, après que le procureur général de Téhéran de Téhéran, Ali Al-Qassi Mehr, a confirmé que les informations révélaient « l’implication de cette société britannique dans l’assassinat ».

Source: Médias