Une chaîne de télévision israélienne a indiqué que l’ancien chef des services de renseignement israéliens Mossad, Yossi Cohen, avait révélé à une femme avec qui il était en relation amoureuse que son agence avait eu des contacts avec le médecin d’un leader arabe bien connu.

Selon un extrait d’une émission la chaîne Canal13 qui sera diffusée en intégralité le mardi 21 décembre, « Cohen a commencé fin 2018, une liaison avec une hôtesse de l’air israélienne ».

Le programme raconte que « Cohen s’est vanté auprès de l’hôtesse de l’air et de son mari des activités secrètes du service du Mossad dans le monde ».

Citant Guy Sheker, le mari de l’hôtesse de l’air, et qui est une figure bien connue des marchés financiers israéliens, elle rapporte que Cohen « a raconté de nombreuses histoires, y compris sur le Mossad ».

Sheker a ajouté : « C’est une personne bavarde, et il a commencé à me dire que le Mossad était en contact avec le médecin d’un dirigeant arabe bien connu (sans mentionner son nom) … et il a parlé de sa gestion de l’appareil du Mossad ».

Il a poursuivi : « Il m’a dit : lorsque j’ai été nommé à la tête du Mossad, dans les 10 jours qui ont suivi, j’ai licencié 6 hauts fonctionnaires parce qu’ils n’étaient pas loyaux envers le régime. Ils n’étaient pas bons. Ils pensaient que j’étais leur meilleur ami quand nous étions égaux. Au moment où j’ai été embauché, je les ai licenciés sans pitié ».

Et la chaîne israélienne a souligné : « En réponse au reportage, Cohen a déclaré qu’il n’avait révélé aucun secret de sécurité ni aucune information qu’il n’était pas censé divulguer ».

D’un autre côté, Sheker a déclaré que Cohen envoyait des messages à sa femme l’appelant « ma princesse » et « ma beauté ».

Il lui aurait dit : « Vous aimez ma femme et elle vous aime, vous détruisez une famille maintenant. »

Le mois de juin dernier, Channel 13 avait révélé des soupçons d’une liaison entre Cohen et une hôtesse de l’air, et que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, examinait une plainte qui avait été déposée à cet égard auprès du ministère de la Justice.

À l’époque, Cohen avait déclaré à la même chaîne : « Il n’y a pas d’hôtesse de l’air, il n’y a pas eu de relation intime et le conseiller juridique du gouvernement ne m’a pas contacté. »

Le mandat de Cohen en tant que chef du Mossad a expiré en juin dernier et David Barnea lui a succédé.

Source: Médias