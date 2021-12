L’Iran a annoncé mercredi avoir mis au point un système antimissiles monté sur la tourelle de chars Karrar de type T-72 M, pour les protéger en cas d’attaque, a annoncé l’agence Farsnews au troisième jour de manœuvres militaires dans le sud du pays.

« Le système a été testé et sera installé sur la tourelle de chars. Il pourra dévier tous types de missiles en brouillant leur système », a indiqué l’agence.

À ce stade des manœuvres, les unités participantes de la Force terrestre des gardiens de la révolution ont mis en œuvre avec succès divers scénarios offensifs et défensifs , testant de nouvelles armes, de nouveaux équipements et des tactiques modernes.

Renforcées par la surveillance du renseignement militaire de positions ennemies fictives, les unités de la Force terrestre ont ciblé des cibles spécifiques accompagnées d’attaques massives, utilisant des armes lourdes et semi-lourdes.

Les chars Karrar qui ont été livrés aux forces terrestres des gardiens de la révolution sont en fait des modèles développés des chars T-72M, fabriqués et développés dans les usines blindées Bani Hachem du ministère de la Défense.

Des rapports ont indiqué que ce modèle de chars, est équipé d’un système spécial de détection anti-missile, etest également équipé d’un appareil de navigation GPS.

Ce système de type Soft Kile, est sur le point d’achever ses dernières étapes de test, et après les évaluations finales, il sera installé sur la tourelle du char. Grâce à ce système, les chars Karrar sont capables d’éviter tous types des missiles anti-blindés qui leur sont dirigés , en sabotant le système de guidage des missiles, et donc les chars ont une capacité plus longue à rester dans l’arène des combats.

Le général de brigade Mohammad Pakpour, commandant des forces terrestres des gardiens de la révolution, a affirmé : « les canons de ces chars peuvent tirer avec précision la nuit et ont une portée de 3 km » soulignant que « les forces terrestres des gardiens de la révolution ont testé des tactiques appropriées aux nouvelles menaces, de manière a créé des changements d’ampleur et de tournure » .

Par ailleurs, le général Pakpour a commenté les capacités des drones, expliquant : « Nous maitrisons la technologie de production et de fabrication des drones, ces derniers sont offensives, et capables de toucher n’importe quelle cible dans le cadre de leur portée. »

Il a ajouté : « Nous avons exploité l’expertise des spécialistes des industries de défense et des comités du jihad pour atteindre un niveau d’autosuffisance, et nous avons equipé ces drones en missiles guidés, que nous avons évalué durant ces manœuvres ».

Et à propos des techniques de guerre électronique, il a révélé qu' »elles se sont beaucoup développées par rapport au passé, tant au niveau qualitatif que quantitatif ».

Le général Pakpour a évoqué la capacité de riposte rapide des forces terrestres des gardiens de la révolution, précisant que « les forces des gardiens de la révolution peuvent aujourd’hui atteindre le site des opérations de combat dans un délai record et déclencher les opérations ».

Mardi, l’Iran avait tiré plusieurs missiles depuis la mer et la terre dans le cadre de manœuvres de cinq jours dans trois provinces du sud, dont à Bouchehr, non loin de la seule centrale nucléaire du pays.

Durant ces exercices militaires, « nous avons utilisé des armes et des munitions entièrement iraniennes », a affirmé le commandant de la la marine, l’amiral Alireza Tangsiri à Sepah News, le site officiel des Gardiens de la Révolution.

Source: Farsnews