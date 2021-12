Qu’ils soient dirigés par les républicains ou par les démocrates, les Etats-Unis poursuivent sans répit leur efforts pour imposer la normalisation du monde arabe et islamique avec l’entité sioniste.

Selon le site d’information israélien Walla, ils se concentrent ces temps-ci sur l’Indonésie, le pays qui compte sur la planète le plus grand nombre de musulmans parmi sa population.

Les efforts sont amorcés par le secrétaire d’état américain Antony Blinken, rapportent des responsables israéliens au courant des tractations en cours.

« Sa normalisation incitera d’autres Etats islamiques à signer des accords avec Israël », estime Walla. Plus est-il, ce pays de plus de 270 millions d’habitants devrait constituer un énorme marché pour les sociétés israéliennes et une destination importante des touristes israéliens.

« Nous essayons toujours d’examiner de nouvelles opportunités pour la normalisation mais nous gardons ces tractations en huis-clos jusqu’au moment propice », a indiqué le porte-parole du département d’état américain Ned Price.

Sachant que l’Indonésie n’entretient toujours pas des relations diplomatiques avec Israël, c’est lors de conférences internationales que des rencontres sont organisées avec des responsables israéliens.

L’une d’entre elles, la conférence sur la sécurité de Manama, à Bahreïn, a été l’occasion le mois de novembre dernier, pour a ssoir l’un à côté de l’autre le ministre indonésien de la Défense Prabowo Subianto et le chef de la Sécurité nationale israélienne Eyal Hulala, le temps d’un diner en marge. Ils se seraient échangés des cartes de visite, selon Walla.

M. Subianto avait rencontré auparavant le chargé d’affaires israélien à Manama, Itay Tagner en marge d’une autre rencontre, la conférence annuelle du Dialogue de Manama, selon Times of Israel.

Militaire de formation, ayant suivi des formations d’officier supérieur auprès de l’armée américaine à Fort Bragg et Fort Benning respectivement en 1980 et 1985, puis homme d’affaires et homme politique, Subianto est le dirigeant du Parti du Mouvement de la grande Indonésie qu’il a cofondé en 2008 et qui revendique aujourd’hui 15 millions d’adhérents.

La photo qui lui a été prise avec T e agner a Manama a soulevé un tollé dans les médias indonésiens qui ne semblent toutefois pas au courant de sa rencontre avec le ministre israélien rapportée par Walla.

« Sur la photo prise par le reporter de l’AFP, Tagner semble retirer son masque jusqu’au menton comme s’il expliquait quelque chose à Prabowo. Pendant ce temps, Prabowo, qui portait toujours un masque, semblait écouter », constate le site d’information indonésien CNBC indonesia. Laissant entendre une situation de docilité suspecte du responsable indonésien.

Les médias indonésiens rapportent la réponse du porte-parole de Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak : il explique que la réunion était une très brève réunion non intentionnelle. Tous deux ayant été invités au 17e événement de dialogue Dialogue de Manama 2021 de l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

« L’attitude du ministre de la Défense concernant le conflit palestino-israélien est claire, comme l’a indiqué le ministre de la Défense dans son discours au forum IISS, soutient pleinement la lutte du peuple palestinien et soutient pleinement un Etat palestinien indépendant et souverain », a-t-il déclaré M. Danhil

« Devant tous les délégués, y compris Israël, le ministre de la Défense a exprimé sa position claire en faveur de l’indépendance palestinienne », a ajouté Dahnil.

Mais les médias indonésiens qui se sont intéressés beaucoup à cette photo et à cette rencontre voudraient savoir davantage sur son contenu.

D’autant qu’ils savent que leur pays ainsi que la Mauritanie ont été classés par l’administration américaine actuelle comme les prochains pays qui devraient normaliser avec l’entité sioniste.

Certaines rumeurs arguent que Prabowo Subianto est de descendance juive. Pendant les élections présidentielles d’avril 2019, c’est le site sur Facebook History of Israel qui l’assure, demandant de soutenir sa candidature.

Dans ce processus interminable visant à imposer ‘Israël’ parmi la société de nations arabes et islamiques, le plus intéressant à savoir reste les moyens utilisés pour le faire.

