La Syrie est devenue la destination principale des forces américaines dont le retrait devrait être accompli avant le 31 décembre, faute de quoi des opérations de la résistance irakienne seront lancées.

Ce jeudi, un nouveau convoi de camions chargés de matériel logistique et de matériel militaire en entré dans la province de Hassaké, dans le nord-est syrien, en provenance du territoire irakien, en passant par le passage illégal al-Walid, dans le Kurdistan irakien.

Des sources locales ont déclaré à SANA qu’il est formé de plus de 34 camions.

« Les forces d’occupation américaines font fréquemment entrer des convois de camions chargés d’armes, d’équipements militaires et logistiques à Hassaké par des passages illégaux, pour renforcer leur présence illégale dans la région syrienne d’al-Jazira et pour assurer la poursuite du pillage du pétrole et de ressources souterraines syriens avec l’aide des groupes armés soutenus par les États-Unis », a déclaré SANA.

Des centaines de convois militaires et logistiques américains ont traversé la frontière de l’Irak vers la Syrie, depuis que leur départ a été exigé par le parlement irakien, le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi, plusieurs forces politiques et les factions du Hachd al-Chaabi qui ont combattu Daech avec l’assistance de conseillers iraniens. Cette demande a été faite suite à l’assassinat dans un raid américain du numéro deux du Hachd al-Chaabi Abou Mandi al-Mohandes et du chef de la force al-Qods des Gardiens de la revolution iranienne le général Qassem Soleimani.

Ces forces irakiennes craignent que l’annonce de retrait américain ne soit fallacieuse, d’autant que le gouvernement irakien actuel évoque un changement de mission de combat à celui de consultation et de soutien logistique. Et le commandant du CENTCOM le général Kenneth McKenzie assurait que les 2500 militaires américains allaient rester dans ce pays.

Les forces américaines détiennent illégalement une douzaine de bases militaires dans le nord-est syrien, sans le consentement de Damas, avec la collaboration des milices à majorité kurde des Forces démocratiques syriennes qui comptent occuper cette zone.

Les Occidentaux ne veulent pas le retour des réfugiés

Ce jeudi 23 décembre, le ministre des Affaires étrangères syrien Fayçal al-Meqdad a accusé les Etats-Unis de voler le pétrole et le blé syrien et d’empêcher qu’ils ne soient acheminés en territoire syrien.

Lors d’une rencontre entre les des deux organismes de coordination syro-russes sur le retour des réfugiés syriens, il a signalé que des pays occidentaux ne veulent pas que ces réfugiés retournent en Syrie et usent de tous les moyens pour entraver ce retour.

En présence du vice-ministre de la Défense russe, M. Meqdad a accusé « le régime turc de continuer à soutenir les groupes terroristes n Syrie et de couper l’eau régulièrement à plus d’un million de syriens vivant à Hassaké ».

Lors de la rencontre, le ministre fe l’Administration locale et de l’Environnement Hussein Makhlouf a souligné que « la poursuite de l’occupation turque et américaine de pans du territoire syrien et le pillage de ses ressources entravent le retour des réfugiés »

« La Syrie ne capitulera pas face à ceux qui complotent contre elle et elle continuera à défendre sa souveraineté, son indépendance et l’unité de son territoire », a-t-il assuré.

Source: Divers