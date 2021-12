Le gouvernement yéménite a organisé une tournée médiatique à l’intérieur du stade sportif d’AlThawra à Sanaa, en réponse aux allégations de la coalition saoudienne, selon lesquelles le stade contient des entrepôts d’armes, menaçant de le bombarder.

Le sous-secrétaire du ministère de l’Information, Nasreddine Amer, avait appelé les médias opérant au Yémen à se rendre à la cité sportive d’AlThawra pour s’assurer qu’elle est exempte de toute genre d’armes.

M.Amer a rappelé que la cité d’AlThawra, une installation sportive civile, avait déjà été bombardée et détruite au cours de la dernière période par l’aviation saoudienne qui avait ciblé des stades de football, le bâtiment de la Fédération, les logements des équipes, et d’autres gymnases.

Il a appelé les fédérations et cadres sportifs arabes et internationaux à agir fermement contre les crimes de bombardement et de destruction qui ont visé les installations sportives dans diverses provinces du pays.

Les fédérations internationales sont sommées à condamner l’agression et à plaider en faveur des droits des jeunes et des athlètes yéménites.

Il convient de rappeler que la coalition saoudo-émirati-US mène, depuis mars 2015, une guerre destructrice qui a entrainé la mort des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah