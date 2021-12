Le journal « China Morning post » a rapporté que la Chine a mis en place 3 navires de guerre en une journée, tandis que le gouvernement du pays s’efforce à renforer sa force marine.

Et l’administration chinoise de la sécurité maritime a expliqué que les trois navires sont deux frégates de Type-054 et un navire de débarquement de Type 071E, notant qu’ils ont été mis en place jeudi dernier dans le chantier naval de Hudong-Zhonghua, près de la ville de Shanghai.

Le journal ajoute que le navire de débarquement sera exporté vers la Thaïlande, qui a conclu un accord à cet égard avec la Chine en 2019, qui est devenu le premier accord pour l’exportation de ce navire à l’étranger.

Ce navire peut être utilisé pour le déploiement des hélicoptères et devrait effectuer des missions de logistique, de patrouille et de secours en cas de catastrophe.

L’une des deux frégates devrait également être exportée vers le Pakistan, et le navire est équipé d’un radar « SR2410C » et d’un radar multi-missions tridimensionnel.

La frégate « Type 054A » constitue l’épine dorsale de la flotte de combat chinoise. 30 d’entre elles sont déjà en service.

La Chine compte plus de 20 chantiers navals, en plus de dizaines de chantiers navals commerciaux qui dépassent leurs homologues américains en taille et en productivité.

La Chine possède également la plus grande flotte de guerre au monde, avec 777 unités, selon les statistiques du site américain « Global Fire power ».

La force de la flotte chinoise comprend deux porte-avions, 50 destroyers, 46 frégates et 72 corvettes. La Chine possède également la plus grande force sous-marine au monde, comprenant 79 pièces.

Il est à noter que la flotte chinoise comprend 123 patrouilleurs, en plus des 36 dragueurs de mines marines.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen