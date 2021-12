Le président du Conseil exécutif du Hezbollah libanais, Sayed Hachem Safieddine, a espéré que « Dieu inspire les Libanais à rester à l’écart des conflits et les aide à aspirer à l’avenir en abordant les problèmes de manière réaliste, sans recourir à ceux qui exacerbent les problèmes et incitent aux divisions. Tel est notre discours qui encouragent les ententes ».

Lors d’un discours le dimanche 26 décembre Sayed Safieddine a affirmé que « le Liban a besoin de sauvetage, et non pas d’une rhétorique sectaire haineuse inutile ».

Et de conclure : « Si certains au Liban exagèrent en manifestant leur allégeance à des parties étrangères dans le but d’affecter la force du Liban à savoir sa résistance, son peuple et son armée, alors nous leur disons vous vous trompez encore, tout comme vous vous êtes trompés dans le passé lorsque vous avez cherché refuge auprès de l’étranger. Mais la différence cette fois est que vous ne parviendrez à aucun résultat ».

Source: AlManar