Le journal libanaise Al-Akhbar a révélé, dans un nouvel article, les nouvelles dimensions et détails de la nouvelle ambassade américaine au Liban, disant que Washington utilisait cet endroit comme nouvelle base d’espionnage dans la région.

Les États-Unis se classent au deuxième rang mondial (après la Chine) pour le nombre de missions diplomatiques dans le monde, y compris des ambassades dans 166 pays (sur 193) des États membres des Nations Unies, un État observateur au Vatican et deux ambassades au Kosovo et à Taïwan (non incluses dans les Nations Unies), en plus des délégués conjoints dans les ambassades d’autres pays tels que l’Iran et la Syrie.

Après la déclaration de la création de l’entité sioniste, le 14 mai 1948, les États-Unis ont été le premier pays à reconnaître l’entité usurpatrice, et James MacDonald (un proche conseiller du président Harry Truman) a présenté ses lettres de créance en tant que premier ambassadeur américain en ‘Israël’.

Avec le début de la première guerre du golfe Persique, après la prise de pouvoir des néo-conservateurs aux États-Unis, l’administration américaine a rouvert les yeux sur le Moyen-Orient, inaugurant l’ère du développement et de l’expansion des ambassades américaines dans les États du golfe Persique, en Somalie, en Afghanistan, Égypte et Irak.

L’ambassade des États-Unis dans la zone verte près de l’aéroport de Bagdad est la plus grande ambassade des États-Unis au monde, avec une superficie de près de 500 000 mètres carrés.

La conclusion de cette brève biographie sur l’histoire des ambassades américaines dans le monde était au Liban, avec le début des préparatifs, en 2008, pour y construire une nouvelle ambassade, après la défaite historique de l’entité sioniste dans sa guerre ratée avec la Résistance libanaise en juillet-aout 2006.

Sur une superficie de 90 000 mètres carrés de bâtiments (couverts), et 120 000 mètres carrés d’espaces ouverts, il existe une très grande liste de fonctions et de pièces inconnues dans les bâtiments traditionnels des ambassades américaines.

L’ambassade contient un certain nombre de bureaux spécialisés et de haute technologie et centres de recherche, qui ont été préparés à les protéger au niveau de l’ingénierie et de la sécurité, avec les mêmes techniques que celles utilisées pour protéger les bâtiments classés « extrêmement dangereux », tels que les installations nucléaires, et les salles de « commandement et de contrôle » des bases militaires américaines.

En ce qui concerne les centres de recherche spécialisés, l’ambassade comprend un centre de surveillance et de piratage des médias, dont la mission est le monde virtuel et les plateformes de médias sociaux, et un centre d’écoute complexe avec cryptage qui fonctionne avec des techniques et des logiciels similaires au monde métavers, en plus d’un centre de statut qui met à jour en temps réel toutes les données et couches d’informations collectées par l’ambassade à travers ses armées électroniques.

L’ambassade contient également un grand nombre d’emplois liés à des individus et à des groupes (libanais et non libanais) qui tombent dans le cercle d’intérêts communs avec l’administration américaine.

Au premier rang d’entre eux figurent les organisations de la société civile (le nouvel allié) et les partis ayant une relation historique avec cette administration, en plus d’un large éventail de personnalités politiques, sociales, des droits de l’homme, des médias et du développement.

Mais quels sont les points qui préoccupent les Libanais sur cette nouvelle ambassade US à Beyrouth ?

-Premièrement, les fonctions qui étaient contenues dans le projet de la nouvelle ambassade vont au-delà du concept habituel et traditionnel de construction d’ambassades reconnues entre les pays ; ce qui est dangereux et inquiétant, est lié aux larges marges que l’administration américaine s’est tracées en violant la vie privée des pays et en s’ingérant de manière flagrante dans leurs affaires internes.

-Deuxièmement, l’utilisation par l’administration américaine de ses plus hautes capacités scientifiques et techniques au service de l’espionnage, du recrutement et du sabotage dans un petit pays comme le Liban montre clairement que le rôle de ce projet transcende les frontières libanaises internationalement reconnues et non reconnues, aux frontières hypothétiques de l’entité sioniste dans toutes ses dimensions nationales, sociales et géopolitiques. Et c’est une preuve irréfutable que la bataille est maintenant dans sa case finale, avec laquelle les guerres par procuration ne sont d’aucune utilité, après l’échec de tous les agents, cadres et stratégies, y compris la performance d’Israël lui-même, pour préserver les grands intérêts américains dans la région.

-Troisièmement, la nouvelle ambassade est le titre, le slogan et le symbole de la forme de la guerre américaine renouvelée dans la région, qui s’applique fortement au concept de guerre hybride qui a été théorisé par Frank Hoffman, un stratège principal de l’équipe néo-conservatrice, lorsque George W. Bush a assumé la présidence des États-Unis en 2001.

C’est un concept qui ne se soucie pas de l’utilisation de toutes les formes de guerres sécuritaires, militaires, sociales, économiques, médiatiques et cybernétiques, dans des combinaisons étranges, visant à protéger les grands intérêts américains. Et nous, les Libanais, nous avons commencé à ressentir ses effets tragiques depuis octobre 2019.

Quatrièmement, la méthodologie multi-scénarios qui fait la renommée des administrations des États-Unis, montre clairement, à travers l’environnement spatial global ce qu’elle construit dans sa nouvelle ambassade, et que les organisations de la société civile affiliées aux États-Unis sont appelées à jouer un rôle important dans les activités de l’ambassade.

Tout porte à croire qu’une nouvelle guerre américano-sioniste contre le Liban est en cours dans toutes les dimensions militaires, sécuritaires, culturelles, intellectuelles, économiques, financières, scientifiques, psychologiques, etc.

Dans cette situation, le Liban a besoin d’un dirigeant sage, capable et courageux qui n’a pas peur de l’hégémonie américaine.

Le nouveau projet américain au Liban a été confié à Morphosis Architects, basé à Culver City, en Californie, et supervisé par B.L. Harbert International Building Contracting.

Des sources médiatiques ont estimé le coût du projet à plus de 1 milliard de dollars.

De nombreux analystes et experts estiment que la mise en œuvre d’un projet d’une telle envergure à Beyrouth n’est pas sans raison, et que ce projet a une dimension à la fois militaire et politique.

Il se trouve à environ 100 kilomètres de la base navale russe de Tartous, en Syrie, et à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière sud-libanaise, où sont stationnées les forces internationales et des membres du Hezbollah.

Le rôle du département d’État américain s’est accru après la Première Guerre mondiale, et le Foreign Buildings Office (FBO) a été créé, et il s’est vu confier le développement des biens immobiliers et des bâtiments utilisés par les USA dans le monde.

Après les événements du 11 septembre 2001, le FBO a été chargé de gérer des études d’ingénierie et de technologie complexes pour mettre en œuvre des projets de construction américains dans divers pays, ainsi que d’étudier le tissu urbain autour des bâtiments diplomatiques américains dans les pays.

L’exemple le plus fort de cette réalité est les modifications de planification au niveau urbain (autoroutes, routes principales, classification des bâtiments, servitude et planification, …) qui ont eu lieu dans la zone d’Awkar que l’ambassade américaine a imposée aux autorités libanaises, en vue de la construction de sa nouvelle ambassade sur un terrain de près de 200 000 mètres carrés.

Source: Avec PressTV