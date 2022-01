Dans un article intitulé « Programme saoudien de missiles balistiques : rivalité américano-chinoise dans le golfe Persique», Middle East Monitor a écrit : « La semaine dernière, les agences de renseignement américaines ont partagé des informations révélant que l’Arabie saoudite développe un missile balistique avec le soutien de la Chine. Peu de temps après, le fait que l’Iran ait lancé un exercice appelé « Le Grand Prophète 17 », dans lequel il a également utilisé des missiles balistiques, a remis la région du golfe Persique sur le devant de la scène internationale. »

Le fait que les deux pays reçoivent l’aide de la Chine pour développer un programme de missiles balistiques pose un sérieux problème à la récente politique américaine d’encerclement de la Chine.

Le monde est curieux de l’attitude des États-Unis, qui ont vivement réagi au fait que leurs alliés dans la région ont développé jusqu’à présent une coopération avec la Chine dans des domaines stratégiques.

En fait, on peut dire que la situation actuelle est due à l’imprévisibilité de la politique étrangère américaine et à la détermination chinoise à poursuivre ses intérêts vitaux dans le golfe Persique.

Les Saoudiens à la recherche d’une sécurité alternative

Compte tenu du développement des activités nucléaires de l’Iran et de l’incapacité des États-Unis à arrêter ces développements, ainsi que de l’admission récente de l’Iran à l’Organisation de coopération de Shanghai (en tant que membre à part entière), il semble que Téhéran ait été en mesure de s’implanter solidement dans la politique étrangère de la Chine.

Ces enjeux ont pratiquement fait peser la balance en faveur de l’Iran dans le contexte des rivalités régionales entre l’Iran et l’Arabie saoudite.

Hormis les missiles balistiques Dongfeng-3 importés de Chine en 1988, les Saoudiens effectuent tous leurs achats d’armes auprès des pays occidentaux, notamment des États-Unis, avec une grande fidélité depuis 1932, date de la fondation de l’Arabie saoudite.

Mais ils commencent maintenant à remettre en question leur dépendance de l’Occident en matière de défense.

Les Saoudiens se tournant vers la Chine, le plus grand rival américain dans les industries de la défense et de l’armement, portent des messages importants dans ce processus.

Un changement important est en train de s’opérer dans cette politique des États-Unis qui, dans le passé, considéraient le Moyen-Orient comme une politique étrangère prioritaire pour encercler les Soviétiques, assurer la sécurité énergétique et soutenir la sécurité d’ ‘Israël’.

Mais, l’érosion de la mission américaine en tant que garant de la sécurité des régimes des États du golfe Persique et le fait de forcer leurs alliés dans la région à se défendre sont les principales raisons pour lesquelles les Saoudiens recherchent différentes alternatives.

Politique chinoise d’entrée dans le golfe Persique

Le vide régional du pouvoir créé par le dépouillement des États-Unis de leur rôle de garant de la sécurité dans la région a créé une opportunité importante pour la Chine qui, depuis de nombreuses années, cherche une place sur la scène politique mondiale.

La Chine se tourne vers une stratégie sous forme de sécurité énergétique, de commerce et d’investissement, répondant aux activités militaires américaines en mer de Chine méridionale.

La région du golfe Persique est d’une importance indispensable en termes de sécurité énergétique pour la Chine, dont les besoins énergétiques augmentent en raison de la croissance rapide de son économie.

La région du golfe Persique, qui détient les deux tiers des réserves mondiales de pétrole et de gaz naturel et est géographiquement assez proche de la Chine, représente aujourd’hui à elle seule 55 % des importations chinoises de pétrole.

La demande de gaz naturel est également à la hausse en raison de la sensibilité à la consommation d’énergie propre.

La Chine, qui consommait 15 millions de barils de pétrole par jour en 2021, devrait porter sa consommation à 20 millions par jour, et il est quasiment impossible de répondre à cette demande croissante d’une autre zone en dehors du golfe Persique.

Cela, à lui seul, rend la région du golfe Persique extrêmement importante pour la politique étrangère chinoise.

Un autre élément qui rend le golfe Persique important pour la Chine est les avantages économiques et géopolitiques uniques offerts par la région en termes d’investissement et de commerce. Pour le succès de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » annoncée en 2013, la région du golfe Persique est d’une importance indispensable.

De plus, les États du golfe Persique, qui disposent de riches réserves pétrolières et se tournent vers d’importants projets d’infrastructures en utilisant les énormes fonds dont ils disposent, offrent des avantages significatifs du point de vue des Chinois, qui considèrent l’investissement et le commerce comme les éléments les plus importants de la politique étrangère.

Troisièmement, la Chine qui, ces derniers mois, a été visée par le sous-pacte nucléaire AUKUS (Royaume-Uni-Australie-États-Unis) qui vise à décimer la Chine en mer de Chine méridionale, veut également surmonter ce siège en établissant des relations étroites avec les États du golfe Persique.

En particulier, la coopération avec l’Iran, le seul acteur ayant la capacité et la motivation de défier le statu quo régional défini par les États-Unis, est extrêmement importante pour la Chine.

Rivalité géopolitique américano-chinoise dans le golfe Persique

Pendant la période que nous vivons, la politique mondiale est le théâtre d’une intense compétition géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Dans cette compétition, le golfe Persique s’impose comme une région très importante de par sa position géopolitique, ses atouts idéologiques et ses riches ressources énergétiques.

Pendant de nombreuses années, les États-Unis se sont fermement opposés à la coopération de leurs alliés de la région avec la Chine dans les domaines des technologies de pointe et de l’industrie de la défense.

Mais maintenant, l’imprévisibilité de la politique étrangère américaine a forcé leurs alliés, qui ont une perception croissante de menace, à rechercher des alternatives.

On sait que la Chine a longtemps soutenu le programme de missiles iraniens, mais aujourd’hui les Saoudiens, comme l’Iran, sont contraints de se tourner vers la Chine dans le domaine des produits de défense, ce qui a fait peser des risques importants sur l’avenir de l’hégémonie américaine dans la région du golfe Persique.

L’empressement de la Chine à combler le vide du pouvoir laissé par les États-Unis, qui ont récemment montré des signes de retrait de la région du golfe Persique, indique qu’il y aura des transformations importantes dans la politique régionale dans un proche avenir.

Source: Avec PressTV