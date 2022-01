La Chine a inauguré un site de production de pétrole et de gaz de 10 millions de tonnes, selon Changqing, le plus grand champ pétrolifère et gazier de Chine géré par la société China National Petroleum Corporation (CNPC), rapporte l’agence de presse Chine Nouvelle.

La zone pétrolifère de Longdong -du champ de Changqing à Qingyang, une ville de la province chinoise du Gansu (nord-ouest)- et ses zones de développement coopératif pour les droits miniers transférés, ont produit cette année plus de 9,69 millions de tonnes de pétrole brut et 380 millions de mètres cubes de gaz naturel, avec un équivalent pétrole annuel dépassant les 10 millions de tonnes pour la première fois, précise la même source.

La zone pétrolifère de Longdong a produit un total de 110 millions de tonnes d’équivalent pétrole au cours de ses années d’exploitation.

Les réserves de la zone dépassent les 3,2 milliards de tonnes à la fin de cette année, a indiqué Zhang Kuangsheng, directeur de l’Institut de recherche sur les technologies du pétrole et du gaz du champ pétrolifère de Changqing, cité par l’agence de presse.

Source: Sputnik