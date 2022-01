La Jordanie et l’Allemagne ont discuté samedi des moyens de renforcer la coopération en matière de défense commune et de coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme, ainsi que des derniers développements régionaux et internationaux, a rapporté l’agence Anadolu.

C’est ce qui ressort de la rencontre entre le Roi de Jordanie, Abdallah II, et la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, dans la capitale Amman, selon un communiqué officiel de la Cour royale.

D’après le communiqué, le Roi Abdallah II a réaffirmé la profondeur des relations entre la Jordanie et l’Allemagne, exprimant sa volonté de consolider et de renforcer leur partenariat.

La réunion a également passé en revue « les derniers développements régionaux et internationaux, ainsi que la coopération et la coordination entre les deux pays dans les efforts de lutte contre le terrorisme », sans donner de plus amples détails.

Le roi Abdallah II s’est rendu, fin octobre, en Allemagne où il a remis à l’ancienne chancelière Angela Merkel le Grand Cordon de l’ordre suprême de la Renaissance, – décerné aux rois, princes et chefs d’État -, pour ses efforts dans le renforcement des relations d’amitié et dans l’élargissement de la coopération bilatérale.

