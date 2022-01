Les forces d’occupation américaine, en collaboration avec la milice des FDS, avaient installé une raffinerie du pétrole aux gisements de Rumeilane, et simultanément volé de dizaines de camions-citernes chargés de pétrole et les avaient acheminés vers les territoires irakiens.

Une source de la Direction des gisements de Rumeilane à Hassaké a expliqué à SANA que les forces d’occupation américaine, en collaboration avec la milice des « FDS », avaient installé une raffinerie d’une capacité de 3000 barils par jour aux gisements de Rumeilane au nord-est du gouvernorat.

Dans le même contexte, des sources locales ont fait noter à la correspondante de SANA que les forces d’occupation américaine avaient fait sortir, hier soir, un convoi composé de 79 véhicules, dont des camions-citernes chargés de pétrole syrien volé, des camions frigorifiques et un certain nombre de camions accompagnés de quatre véhicules militaires, ajoutant que le convoi s’était orienté vers le nord de l’Irak via les postes illégales.

Source: Avec SANA