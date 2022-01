Un citoyen est tombé en martyr et d’autres ont été blessés, à la suite des accrochages qui avaient éclaté entre les mercenaires du régime turc des réseaux terroristes, déployés dans la ville de Maree dans la banlieue d’Alep.

Des sources civiles ont déclaré à SANA qu’un accrochage, avec des mitrailleuses, avait eu lieu entre les terroristes soutenus par les forces d’occupation turque affiliés à la Brigade de Waqas au centre-ville de Maree dans la banlieue nord du gouvernorat, ce qui a fait un citoyen martyr et un certain nombre de blessés.

Par ailleurs, les mercenaires de l’occupation turque des réseaux terroristes ont poursuivi leurs crimes contre les habitants dans les régions où ils se déploient et ont kidnappé un certain nombre de citoyens, dont deux filles, dans la localité de Tal-Halaf et le village d’Abou-Soune dans la banlieue nord de Hassaké .

Des sources civiles ont révélé à l’Agence de SANA que les réseaux terroristes de soi-disant les bataillons d’Al-Hamzat , d’Ahrar al-Charquiah, et du Sultan Murad qui travaillent sous l’ordre des forces d’occupation turques, avaient perquisitionné ce matin les maisons des habitants dans la localité de Tal-Halaf à proximité de la ville de Ras Ain dans la banlieue nord-ouest de Hassaké et enlevé 9 civils.

Dans le même contexte, les sources ont indiqué que les mercenaires des forces d’occupation turques du soi-disant bataillon d’al-Hamzat avaient kidnappé deux filles dans le village d’Abou-Soune dans la zone de Ras Ain dans la banlieue nord.

Source: Avec SANA