Le patriarche orthodoxe d’AlQods occupée, Théophile III, a déclaré que « des groupes extrémistes israéliens visent à expulser les chrétiens de Jérusalem occupée ».

C’est ce qui ressort de la tribune publiée, le dimanche 9 décembre, par Théophile III dans le journal britannique The Times of London.

Il y explique être « convaincu que ces groupes extrémistes israéliens visent à expulser la communauté chrétienne de la vieille ville de Jérusalem, qui abrite des lieux sacrés pour le judaïsme, le christianisme et l’islam. »

« Notre présence à Jérusalem est en péril », a écrit le patriarche dans cette tribune publiée au lendemain de la célébration de Noël par les chrétiens orthodoxes.

« Nos églises sont menacées par des groupes extrémistes israéliens. La communauté chrétienne de Jérusalem souffre beaucoup aux mains de ces extrémistes sionistes », a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Nos frères et sœurs sont victimes de crimes haineux, nos églises sont régulièrement profanées et vandalisées, et les membres de notre clergé font l’objet de fréquentes menaces et intimidations ».

Le journal israélien Haaretz a pour sa part rapporté que des « responsables » israéliens ont rejeté les propos du patriarche.

Entre-temps, un organisme officiel palestinien avait mis en garde, mercredi dernier, contre un plan israélien « ciblant » la présence chrétienne à AlQods occupée.

Le 26 décembre dernier, le tribunal israélien à AlQods occupée a décidé d’obliger le Patriarcat orthodoxe à verser une « compensation » de 13 millions de dollars au Fonds national juif, ce qui constitue une nouvelle escalade dans la série de mesures ciblant la communauté chrétienne de la ville sainte.

Source: Avec Anadolu