Les forces de Sanaa ne se sont pas mobilisées pour défendre les districts d’Usaylan, Bayhan et Ain dans la province de Chabwa (sud), qui étaient tombés sous leur contrôle grâce à des accords tribaux et non pas dans le cadre d’un plan militaire.

La reprise de ces districts par la coalition saoudo-émiratie et leurs mercenaires a cependant été transformée en une source d’inquiétude.

Les forces de Sanaa ont eu recours à des combats de rue, infligeant d’énormes pertes dans les rangs des mercenaires soutenus par les Emirats.

Au niveau local, les villes et villages du sud du Yémen ont reçu les funérailles de centaines de mercenaires tués par l’armée yéménite.

De plus, les forces de Sanaa ont envoyé des messages à Abou Dhabi selon lesquels toute tentative de surpasser les trois districts mettra les terres des Émirats arabes unis dans la ligne de mire des drones et des missiles de l’armée yéménite et d’Ansarullah.

Il semble qu’Abou Dhabi a rapidement pris aux sérieux les menaces d’Ansarullah, en tentant de contenir la situation et en envoyant des messages indirects au calme. Les Emirats Arabes Unis, qui sont principalement responsables de l’offensive sur Chabwa, via les brigades d’AlAmalika (les géants), ont aussi affirmé qu’elles ne sont pas sur le point d’étendre leur offensive aux régions du nord.

Les Brigades AlAmalika, qui ont des penchants salafistes et takfiristes, sont le bras armé des Émirats arabes unis et ses forces par procuration dans la guerre au Yémen.

Le conseiller du prince héritier d’Abou Dhabi, Abdul Khaliq Abdullah, a écrit sur son compte Twitter, en publiant une photo des drapeaux et des cartes du Yémen du Nord et du Sud : « un conseil bienveillant de la part des sages arabes se trouvant dans le sud arabique et adressé aux brigades AlAmalika du sud: Ne vous confrontez pas avec les Houthis (Ansarallah) se trouvant dans le nord du Yémen. Laissez la libération de Ma’rib (nord-est) aux habitants de Ma’rib. Le nord reste le nord et le sud reste le sud. Il se peut qu’ils s’unissent avec leur propre volonté ou qu’ils se séparent ».

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar