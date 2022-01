Le chef de la délégation de négociation de Sanaa, Mohammad Abdel Salam, a discuté de l’escalade militaire contre le Yémen avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian, dans la capitale omanaise, Mascate.

Abdel Salam a écrit, le lundi soir 10 janvier, sur son compte Twitter : « Lors de la première rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdollahian, nous avons discuté de l’escalade militaire contre le Yémen, de la situation humanitaire et politique, des affaires régionales et internationales, et de leurs répercussions sur la région ».

Plus tôt dans la journée, M.Abdollahian a souligné lors de sa visite à Mascate « la nécessité de poursuivre le processus politique et le dialogue afin de résoudre les problèmes du peuple yéménite ».

Pour sa part, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que « l’Iran a toujours cherché à se tenir aux côtés du peuple yéménite et à refléter sa voix ».

M.Khatibzadeh a souligné que « la bonne voie consiste à abandonner la mauvaise voie empruntée par la coalition d’agression (saoudo-émiratie) contre le Yémen, à respecter la volonté du peuple yéménite et à adopter une solution politique ».

Il convient de noter que l’Autorité de sécurité nationale auprès du parlement iranien a récemment annoncé que « Téhéran était prêt à servir de médiateur entre l’Arabie saoudite et le Yémen, après avoir tenu plusieurs réunions entre Téhéran et Riyad ».

L’Arabie mène depuis mars 2015 une guerre sans merci le Yémen qui a couté la vie à des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen