La Syrie et la Chine ont signé aujourd’hui dans le bâtiment de la Commission de planification et de coopération internationale à Damas, un mémorandum d’entente dans le cadre d’initiative « La ceinture économique de la route de soie et de la Route maritime de la soie au XXIe siècle ».

Selon le mémorandum signé par le président de la Commission de planification et de coopération internationale Fadi Khalli, et l’ambassadeur de Chine à Damas, Feng Biao, la Syrie rejoint l’initiative qui permet d’ouvrir de larges perfectives de coopération avec la Chine et un certain nombre de pays partenaires dans plusieurs domaines, dont l’échange des marchandises, de la technologie, des capitaux, et culturel.

Le mémorandum fixe les objectifs de la future coopération avec les pays partenaires dans l’initiative et ses domaines.

Dans un point de presse, le président de la Commission de planification et de coopération internationale, Fadi al-Khalil, a indiqué que l’adhésion de la Syrie à l’initiative renforce la coopération entre la Syrie et la Chine dans plusieurs domaines, dont la facilitation de l’échange commercial, la reconstruction des infrastructures, l’énergie électrique et l’énergie alternative.

De son côté, l’ambassadeur de République populaire de Chine en Syrie, Feng Biao, a souligné que la signature du mémorandum d’entente consolide la coopération entre les deux pays, ce qui contribue à la reconstruction économique et au développement social en Syrie, et renforce également l’alignement entre l’Initiative de la ceinture économique de la Route de la soie et la stratégie de l’orientation vers l’Est proposée par la Syrie.

Source: Avec SANA