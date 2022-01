En dépit d’un soutien bipartisan, le découplage des économies américaine et chinoise « est un défi de taille » pour les Etats-Unis, qui sera « plus difficile à réaliser que ne le pense Washington », a rapporté le magazine Foreign Policy spécialisé en politique étrangère.

Bien que l’actuelle administration américaine se base sur une rhétorique moins agressive, elle s’inscrit dans la continuité de la précédente administration à l’égard de la Chine, ont expliqué Jeffrey Kucik, professeur associé à l’Université de l’Arizona, et Rajan Menon, professeur de relations internationales au City College de New York, cités par le magazine. En effet, elle estime que les Etats-Unis doivent se « découpler » de la Chine en réduisant leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement et aux produits chinois, à la fois pour des raisons économiques et de sécurité nationale.

« Les critiques du découplage économique, en particulier la Chambre de commerce américaine, mettent en garde sur le fait que cela perturbera les chaînes d’approvisionnement existantes, prolongera les délais de production et forcera les entreprises et les clients à payer plus », selon l’article publié mardi. « Les efforts de découplage affectent déjà les consommateurs américains. »

« En conséquence, (le président américain Joe) Biden est confronté à des appels pressants des entreprises américaines à mettre fin aux tarifs de l’ère de (l’ex-président Donald) Trump », ajoute le texte.

