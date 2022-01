Des dizaines de personnes solidaires avec la cause palestinienne se sont rassemblées, le mercredi 12 janvier, devant l’usine de la société d’armement israélienne Elbit Systems à Oldham, district métropolitain du Grand Manchester, en Angleterre.

Des membres du mouvement « Action pour la Palestine » ont célébré la fermeture de cette usine et sa vente à une société britannique.

Plusieurs militants ont prononcé des discours appréciant les efforts déployés depuis plus d’un an et demi pour exiger la fermeture de l’usine d’armement israélienne.

Le 11 janvier, l’usine Elbit Systems, qui fournit à l’occupation des véhicules militaires pour l’aider à tuer des Palestiniens, a annoncé avoir vendu sa filiale dans la ville d’Oldham à une entreprise qui réorganiserait son mécanisme de travail.

Le mouvement Action pour la Palestine a qualifié de victoire ses efforts, qui ont coûté à l’usine des millions de livres de pertes financières.

La décision de vendre cette usine a été largement saluée par les internautes sur les réseaux sociaux et les solidaires avec la cause palestinienne, dont des journalistes et des artistes.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi