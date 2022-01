Les Etats-Unis vont autoriser le Liban à importer du gaz naturel et de l’électricité d’Egypte et de Jordanie via la Syrie, sans être soumis aux restrictions imposées par le Caesar Act américain qui interdit la coopération avec la Syrie, a annoncé jeudi le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib.

Les autorités américaines ont informé les autorités égyptiennes de la capacité du Liban à importer de l’énergie via la Syrie, a indiqué le ministre lors de sa rencontre au palais de Baabda avec le président Michel Aoun pour l’informer de sa récente visite aux Etats-Unis.

Les ministres de l’énergie et du pétrole jordanien, égyptien, syrien et libanais étaient convenus en septembre dernier de fournir au Liban de l’électricité de Jordanie et du gaz naturel d’Egypte via le gazoduc arabe pour résoudre la crise électrique que connaît le pays.

Le chef de la diplomatie libanaise a également noté que les responsables américains ont exprimé leur désir de reprendre le processus de démarcation de la frontière maritime sud entre le Liban et Israël, et le médiateur américain Amos Hochstein se rendra au Liban dans les prochains jours pour poursuivre ses efforts en la matière.

Le Liban traverse une crise financière sans précédent en raison des politiques défaillantes adoptées par les gouvernements successifs, qui se sont traduites par une dette publique de plus de 96 milliards de dollars.

Source: French.xinhuanet.com