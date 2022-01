Le ministère libanais de l’énergie a démenti dimanche un reportage d’une chaîne de télévision israélienne affirmant que les États-Unis avaient conclu un accord pour fournir du gaz israélien au Liban, le qualifiant de « totalement et complètement faux ».

Dans un communiqué, le ministère a confirmé que « l’accord d’approvisionnement en gaz sur entre le gouvernement libanais et le gouvernement frère égyptien stipule clairement et explicitement que le gaz doit provenir d’Egypte, qui en possède de grandes quantités et en consomme plus de cent fois de ce qu’il assurera au Liban. »

Le communiqué ajoute: « Par conséquent, il fournira au Liban une petite partie de sa production et selon la taille de son marché, et ce gaz passera par la Jordanie, puis vers la Syrie, et parallèlement une quantité de gaz sera fournie conformément à l’accord de transit et d’échange » à partir des champs gaziers à Homs, cette quantité atteindra la station Deir Ammar dans le nord, afin de fournir de l’électricité supplémentaire aux citoyens libanais ».

Le ministère de l’Énergie a souligné que « ce qui circule sur le fait que le gaz sera du gaz israélien est totalement faux ».

Le ministère avait précédemment prévu d’achever les réparations d’une ligne de transport de gaz fin février, ce qui permettrait au gaz égyptien d’atteindre le Liban.

Le ministre syrien du pétrole et des ressources minérales, Bassam Tohme, a également annoncé en septembre dernier que « le gazoduc arabe est prêt à l’intérieur de la Syrie pour transporter du gaz égyptien vers le Liban », notant que « la Syrie obtiendra des quantités de gaz en échange de son passage sur son territoire conformément aux accords signés entre les parties. »

Il y a deux jours, l’ambassadrice américaine au Liban, Dorothy Shea, a transmis un message du Trésor américain au Premier ministre libanais Najib Mikati, déclarant qu’il n’y avait « aucune inquiétude concernant la loi américaine sur les sanctions concernant le gaz égyptien passant par la Syrie vers le Liban ».

Il a été rapporté qu’il n’y a pas d’approbation officielle des États-Unis pour fournir du gaz égyptien au Liban via la Syrie, car cela viole les sanctions américaines contre Damas appelées « loi de César ».

Source: Traduit d'AlMayadeen