Le président de la République islamique d’Iran Ibrahim Raïssi est arrivé, ce mercredi 19 janvier, en Russie pour mener des consultations sur différents sujets avec son homologue russe Vladimir Poutine.

M.Raïssi a déclaré, avant son départ de Téhéran, que sa visite actuelle à Moscou « pourrait constituer un tournant pour toutes nos relations avec la Russie, compte tenu du volume de la cooperation politique, économique et commerciale entre les deux pays dans divers domaines ».

Et d’ajouter : « l’Iran et la Russie sont deux Etats importants qui ont du poids dans la région, et les pourparlers entre les deux pays auront un impact sur la préservation de la sécurité de la région et le renforcement des relations économiques et commerciales régionales ».

« L’Iran et la Russie sont membres dans de nombreuses organisations économiques et politiques dans la région, telles que l’Organisation de coopération de Shanghai. La Russie joue un rôle important dans ces organisations et joue un rôle central dans l’Union eurasienne. Par conséquent, la coopération avec la Russie aura un impact sur le renforcement des plans commerciaux et économiques conjoints », a poursuivi M.Raïssi.

Et de souligner : « les intérêts communs entre l’Iran et la Russie dans la région garantiront la sécurité et mettront fin à l’unilatéralisme dans la région. Les deux pays peuvent profiter de leurs nombreuses capacités pour améliorer la situation dans la région ».

Le président iranien s’entretiendra, ce mercredi, avec son homologue russe de « toutes les questions de coopération bilatérale, y compris la mise en œuvre de projets communs dans le domaine commercial et économique, ainsi que des questions internationales et régionales urgentes », a déclaré le Kremlin dans un communiqué.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen