Les forces armées yéménites ont repoussé, le mercredi 19 janvier, une offensive d’envergure menée par les mercenaires daeshistes des Émirats arabes unis contre les positions de nos forces dans les districts de Harib et d’Ain, dans la province de Chabwa (sud).

Malgré le soutien aérien de la coalition à ses milices sur le terrain, les mercenaires n’ont enregistré aucun progrès et ont subi des pertes cuisantes.

Le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yehya Sarii, a précisé que « plus de 50 mercenaires des Émirats arabes unis avaient été tués ou blessés, en plus de la destruction de leurs véhicules blindés ».

Et d’ajouter: « les forces de Sanaa ont mené des attaques aux missiles contre les rassemblements des mercenaires, entraînant un grand nombre de morts et de blessés dans leurs rangs ».

Rappelons que les forces armées avaient également repoussé, le 14 janvier, une progression des mercenaires takfiristes des Emirats vers les districts de Harib et Ain, leur infligeant de lourdes pertes. Six de leurs véhicules blindés avaient été détruits et endommagés et plus de 40 mercenaires, dont des chefs de brigade et de bataillon, avaient été blessés.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah