L’ONG Médecins sans frontières a accusé la coalition saoudienne d’avoir mené le raid aérien contre la prison de Saada dans le nord du Yémen, le vendredi 21 janvier, alors que Riyad tente de s’en disculper.

« Personne ne peut contester qu’il s’agissait d’une frappe aérienne, tout le monde à Saada l’a entendue », a déclaré un membre du personnel de MSF, cité dans un communiqué de presse de l’ONG.

« J’habite à un kilomètre de la prison et ma maison a tremblé à cause des explosions », poursuit-il, sous couvert d’anonymat.

MSF ripostait aux déclarations de la coalition selon lesquelles les informations sur un raid aérien qu’elle a perpétré contre cette prison tenue par l’organisation houthie Ansarullah, « étaient sans aucun fondement ».

Cette coalition qui mène depuis 2015 une guerre sans merci contre le Yémen avait revendiqué la frappe contre les installations de communication de la ville portuaire de Hodeida, perpétrée un jour plus tôt et qui avait tué au moins trois enfants qui jouaient dans un terrain de football, selon l’ONG Save the Children.

« Il s’agit de la dernière d’une longue série de frappes aériennes injustifiables de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite contre des écoles, des hôpitaux, des marchés, des mariages et des prisons », a pour sa part accusé Ahmed Mahat, chef de la mission MSF au Yémen.

L’ONG, accuse la coalition d’avoir déjà bombardé « cinq fois les structures et les hôpitaux de MSF soutenus par MSF, ainsi que de nombreuses autres cibles civiles ».

Elle décrit le chaos total dans les infrastructures de santé de Saada avec des « blessés gisant au sol » car il n’y a « pas assez de lits pour tout le monde ».

Selon MSF, la frappe a causé la mort de 70 personnes et blessé 138 autres.

Le dimanche 23 janvier, lors de sa visite à la prison, la représentante de la Commission de la Croix rouge au Yémen Caterina Ritz a exprimé avoir été horrifiée par la scène qu’elle présente indiquant l’avoir visitée à quatre reprises dans le passé.

Les avions saoudiens et émiratis ont repris leurs raids ce dimanche contre la capitale Sanaa où ils ont bombardé les régions al-Sabahat, Atane, al-Riassat, à l’ouest de Sanaa ainsi que dans le sud, selon al-Mayadeen, la télévision libanaise d’information.