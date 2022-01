La treizième chaîne de télévision israélienne a diffusé, le mardi 25 janvier, un clip vidéo une jeune palestinienne agressée par une soldate israélienne après son arrestation.

La vidéo montre la jeune fille dans un état de choc, au moment où la soldate israélienne lui proférait des insultes et des blâmes.

La jeune palestinienne ne pouvait pas lui répondre car elle était empêchée par la soldate, Orian Ben Khalifa, qui continuait de la frapper et de lui donner des coups de pied, l’accusant d’avoir jeté des pierres sur les policiers israéliens.

Selon la chaîne israélienne, le clip filmé par la soldate, depuis un mois et demi, contient des insultes verbales et physiques à l’encontre de la jeune fille, en plus du retrait forcé de son voile.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi