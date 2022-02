‘Israël’ a accusé la Russie d’utiliser ses systèmes de guerre électronique, qui auraient perturbé ses défenses aériennes et antimissiles dans le nord du pays. En raison de l’exposition directe aux émissions radio, les complexes ne peuvent pas suivre les lancements de missiles depuis le territoire de la Syrie, de l’Iran et du Liban. Cela expose les plus grandes villes israéliennes, y compris Tel-Aviv, au risque de tirs de missiles.

« Ces dernières semaines, l’armée russe a intensifié ses opérations en Syrie avec l’armée d’Assad. L’armée russe aurait également utilisé des systèmes de guerre électronique conçus pour protéger ses soldats d’éventuelles attaques. L’activité de l’armée russe sur la base de Hmeimim en Syrie a conduit à l’exploitation de systèmes de défense avancés et puissants sous l’influence des ondes électromagnétiques dans l’est de la Méditerranée », rapporte la chaîne de télévision israélienne Kan 11 faisant référence à des représentants de l’armée israélienne.

Pour le moment, il n’y a pas de rapports de fausses alarmes des systèmes de défense aérienne/de défense antimissile israéliens à la frontière avec le Liban et la Syrie, cependant, si ‘Israël’ ajuste ses systèmes à une sensibilité plus faible, cela conduira au fait que son espace aérien sera faiblement protégé contre les attaques de missiles depuis les côtés de la frontière libanaise.

Il convient de noter qu’auparavant, l’impact des systèmes de brouillage électronique russes avait conduit au fait que les anti-missiles israéliens attaquaient des cibles inexistantes, dites fantômes.

Source : Avia.pro