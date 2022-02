Les États-Unis font face à des obstacles dans la réalisation d’essais de missiles hypersoniques, selon un rapport publié par le département américain de la Défense le Pentagon.

Le Pentagone souffre d’espaces pour ses tests de missiles afin de pouvoir effectuer une évaluation complète des nouvelles armes hypersoniques, selon Bloomberg.

Le ministère n’a pas non plus les capacités necessaires pour effectuer des tests adéquats afin d’affronter la menace des missiles développés par la Chine et la Russie, selon le rapport.

Ce rapport intervient suite aux essais balistiques effectués par la Chine et qui ont surpris les États-Unis , tandis que la Russie développe également son arsenal balistique, toujours selon Bloomberg.

Le rapport note que les plages que comptent les États-Unis exploitées pour effectuer ses tests balisiques, d’Hawaï à la Virginie, qui comprennent des couloirs exempts de civils et de trafic aérien commercial, connaîtront une augmentation de plus de 50% d’ici 2025.

Le commandant adjoint de l’armée de l’air, le général David Thompson, a déclaré que « les États-Unis doivent agir rapidement pour rattraper leurs concurrents », notamment après les tests d’armes hypersoniques menés par la Chine et la Russie.

S’exprimant lors du Forum annuel sur la sécurité internationale d’Halifax, Thompson a ajouté: « Nous ne sommes pas aussi avancés dans les programmes hypersoniques que la Chine et la Russie. »

Source: Traduit de Sputnik Arabic