Le secrétaire général du parti démocratique populaire yéménite, Soufian Al-Ammari, a déclaré que « le régime émirati, qui poursuit son escalade contre le peuple yéménite, expose son pays à des pertes ouvertes ».

« Placer le régime émirati au-devant de l’agression contre le Yémen reflète l’échec des forces hostiles durant les sept années de leur guerre contre le Yémen », a ajouté M.Ammari, lors d’une interview accordée, ce dimanche 6 février, à la télévision yéménite AlMasirah.

Et d’expliquer: « La centralisation de l’économie pour le régime émirati le place face à une menace existentielle en cas de poursuite de son agression contre le Yémen ».

M.Ammari a en outre estimé que « l’unité de la bataille est une équation stratégique par rapport à l’axe de la résistance, et elle ne peut être abolie ».

« Nous trouverons ses effets sur les autres champs de bataille », a-t-il lancé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la coaliton américano-saoudo-émiratie a lancé une série de raids contre la capitale Sanaa.

Le correspondant d’AlMasirah a rapporté que cette coalition a mené neuf frappes contre les régions d’Al-Hafa et d’Al-Nahdain, dans le district d’Al-Sab’een.

Par ailleurs, les avions de la coalition ont lancé quatre raids sur l’aéroport international de Sanaa.

Le nombres de ces bombardements risque de s’alourdir, les avions de la coalition n’ont toujours pas abandonné le ciel de la capitale, a-t-il ajouté.

La coalition a en outre pilonné au cours des dernières heures les provinces de Ma’rib (nord-est), Al-Jawf (sud), Saada (nord) et Hajjah (nord).

La Coalition arabe avait annoncé, samedi à l’aube, le lancement d’une agression militaire contre la capitale et dans d’autres gouvernorats yéménites.

L’armée yéménite et Ansarullah ont récemment intensifié leurs opérations de riposte contre les envahisseurs, en menant des attaques aux missiles et aux drones contre des sites et des installations en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Rappelons que la coalition, dirigée par l’Arabie, mène depuis mars 2015 une guerre meurtrière qui a couté la vie à des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.

Source: Traduit à partir d'AlMasirah