Réuni dimanche 6 février, à Addis-Abeba, le Sommet de l’Union africaine (UA) a suspendu la décision du président de la Commission africaine, Moussa Faki, d’accorder à ‘Israël’ le statut d’observateur.

Selon le site d’informations algérien Reporters, cette suspension représente une victoire fortement symbolique de la diplomatie algérienne.

Alger s’est radicalement opposée depuis l’été dernier à l’initiative du commissaire panafricain Moussa Faki. Elle est soutenue par l’Afrique du Sud, l’Égypte, l’île Maurice, la Tunisie, Djibouti, la Mauritanie et la Libye.

Le camp des opposants au statut d’Israël comme pays observateur ne cesse de s’élargir, indique Reporters. Faisant référence entre autres à la conférence régionale africaine organisée par l’Observatoire de veille pour les droits de l’Homme et les causes justes au cours de laquelle les participants ont appelé le 35ème sommet des chefs d’États à annuler la décision « contraire aux dispositions des statuts de l’UA et aux valeurs des peuples africains » d’accorder le statut d’observateur à Israël.

Toujours selon Reporters, le rapport accusatoire de l’ONG de défense des droits humains Amnesty International de l’« apartheid » pratiqué par ‘Israël’ envers les Palestiniens a eu un écho médiatique et politique considérable dans le monde.

En Afrique, le constat d’Amnesty qu’Israël pratique contre les Palestiniens « un système cruel de domination et un crime contre l’Humanité » a provoqué un regain d’indignation des opinions politiques et des sociétés civiles dans des pays qui disposent d’un poids et d’une influence considérable au sein de l’Union africaine. Il s’agit en particulier de l’Afrique du Sud où le mot « apartheid » rappelle une époque sinistre et dont la position, similaire à celle de l’Algérie, a été d’être depuis le début contre le retour d’Israël en tant qu’État observateur au sein de l’UA.

S’il n’est pas encore question de retrait, mais de suspension, le camp des opposants au statut d’Israël comme pays observateur n’a pas cessé de s’élargir, conclut le site algérien.

