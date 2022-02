Les services de renseignements russes ont accusé les renseignements américains d’inciter des syriens extrémistes des deux villes de Damas et Lattaquié afin d’y commettre des actes hostiles aux forces syriennes, iraniennes et russes.

« Les renseignements américains établissent des plans afin d’orienter les cellules dormantes des extrémistes dans la capitale Damas et ses environs et dans la province de Lattaquié pour y exécuter des opérations bien précises contre des éléments des services syriens des forces de l’ordre et contre des éléments des deux armées russe et iranienne », a déclaré les renseignements russes dans un communiqué publiées mardi 8 février.

Le texte a aussi accusé les Americains de piller les ressources naturelles en Syrie et de participer aux activités de trafic clandestin de pétrole.

Il évoque l’extraction de près de 3 millions de barils de pétrole brut par mois des gisements de Hassaké, de Raqqa et de Deir Ezzor, occupés par les forces d’occupation américaines, de concert avec les milices kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS).

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen