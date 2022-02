Le quotidien britannique The Guardian a affirmé dans son édition en ligne du 6 février : « Il y a de plus en plus de preuves que la Russie n’a pas l’intention de lancer une invasion massive de l’Ukraine, contrairement au battage médiatique américain. Cependant, les politiciens américains et britanniques ont tout fait ces derniers mois pour intimider l’opinion publique et lui faire croire qu’elle lance une invasion à grande échelle contre l’Ukraine ».

« La Russie a effectivement renforcé sa présence militaire à la frontière avec l’Ukraine, mais tout porte à croire que le battage médiatique occidental est une exagération délibérée de la menace russe contre l’Ukraine », souligne The Guardian.

Quand les dirigeants américains et britanniques parlent d’une invasion imminente russe de l’Ukraine …

Selon le journal britannique, fin janvier, des responsables des services de renseignement britanniques avaient informé que l’attaque de l’Ukraine par la Russie devait prendre deux à trois semaines. Cependant, les responsables américains ont fait référence à cette allégation d’une manière différente, en disant que l’attaque de la Russie sur l’Ukraine peut avoir lieu à tout moment.

Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Boris Johnson tente de faire croire que la situation aux frontières de l’Ukraine est critique ; son objectif est d’endormir l’opinion publique dans un état de conflit interne entre les partis. Plus tôt, le président Biden a également affirmé que le monde devrait attendre de nouvelles guerres, lorsque la situation dans le monde changera. Aujourd’hui, le mois de février a commencé et aucune guerre n’a encore débuté.

La Russie rejette toute invasion de l’Ukraine

Le Kremlin russe a toutefois rejeté toute intention de frapper l’Ukraine. Poutine a également espéré que les négociations sur le conflit avec le pays voisin seraient couronnées de succès.

Poutine semble avoir pour seul objectif d’acquérir le maximum d’avantages diplomatiques possibles.

Cela signifie que la Russie, tout en participant à la stratégie de pression militaire continue sur l’Ukraine, cherche en fait à assurer la sécurité de son territoire, après l’installation de nouveaux missiles américains en Europe et l’expansion de l’OTAN à ses portes.

Poutine a également porté des coups durs aux stipendiés de l’Occident à Kiev. Son jeu est peut-être le même depuis le début.

Si les tensions actuelles se terminent sans guerre, peut-être Johnson et Biden se proclameront-ils victorieux et les dirigeants des pays européens affirmeront-ils également que la diplomatie a prouvé ses capacités.

La Chine est la plus grande préoccupation des États-Unis

Selon The Guardian, Biden soutient l’OTAN car les intérêts américains sont liés au traité de l’Atlantique Nord. D’autre part, Biden, en tant que vétéran de la guerre froide, soutient la démocratie à l’américaine dans les pays menacés par Moscou.

Cependant, sa politique étrangère est principalement axée sur les questions de l’Asie-Pacifique et, en particulier, sur la Chine.

Ainsi, lorsque les États-Unis ont été confrontés à une attaque potentiellement sans précédent contre une nation souveraine, les implications pour la soi-disant autonomie de Taïwan et d’autres territoires, dont la Chine est propriétaire, sont rapidement devenues centrales dans les calculs de la Maison Blanche.

Taiwan n’est pas une guerre que les États-Unis gagnent nécessairement, mais il sait que tout signe de faiblesse vis-à-vis de Poutine dans la guerre ukrainienne peut être récolté à Pékin comme signe de faiblesse dans le dossier de Taiwan.

La Chine et la Russie sont unies à la recherche de vaincre l’Amérique

La Chine et la Russie se dirigent vers une alliance. Les autorités des deux superpuissances mondiales ont les mêmes idéologies nationalistes et toutes deux estiment que l’Amérique est en phase terminale de déclin.

Le journal britannique poursuit dans sa note : « Avant même la visite de Poutine à son homologue chinois, Xi Jinping, les deux présidents ont fait front commun pour affronter les sanctions occidentales. L’Occident a sanctionné la Russie sous le prétexte de l’Ukraine et la Chine sous le prétexte de Hong Kong et de la question ouïghoure, mais aujourd’hui, le front commun de la Russie et de la Chine a été renforcé ».

The Guardian précise d’ailleurs : « Alors que la coopération militaire et le commerce se développent rapidement, de nouveaux accords sur l’approvisionnement en gaz de la Chine, le plus gros client énergétique de la Russie, sont également en préparation. Un traité de défense mutuelle de style OTAN n’est peut-être pas loin ».

La naissance de cet axe sino-russe, conçu en opposition aux démocraties occidentales dirigées par les États-Unis, est le développement stratégique mondial le plus important depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a 30 ans. Il définira l’ère à venir, indique la note.

À la fin du rapport, The Guardian indique : « La crainte de ce que la Chine pourrait faire contribue à expliquer la réaction de M. Biden à l’encerclement de l’Ukraine par la Russie ».

Source: Avec PressTV