L’armée d’occupation israélienne a annoncé, le mercredi 9 février, que des Palestiniens avaient traversé la barrière frontalière au sud de Gaza et incendié un véhicule militaire israélien avant de retourner dans la bande de Gaza.

L’armée d’occupation a déclaré, dans un communiqué, que ses forces « ont repéré il y a peu de temps deux suspects qui ont traversé la barrière frontalière dans le sud de la bande de Gaza vers la zone tampon ».

Et d’ajouter: « Les deux suspects se sont approchés d’un camion vide qui était utilisé pour des travaux d’entretien et y ont mis le feu. Les suspects n’ont pas dépassé la zone tampon et sont retournés vers la bande de Gaza ».

Une photo du véhicule militaire israélien a été postée par des militants palestiniens sur les réseaux sociaux.

Des militants palestiniens ont également publié sur les réseaux sociaux des images documentant l’incendie d’un bulldozer appartenant à l’armée israélienne à l’est du camp de réfugiés de Boureij, au sud de la ville de Gaza.

Aucune faction de résistance palestinienne n’a, jusqu’à présent, revendiqué l’incendie du véhicule israélien.

Source: Traduit à partir d'AlQuds al-Arabi