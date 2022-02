Le Centre russe pour la réconciliation en Syrie a fourni des données actualisées sur la frappe aérienne israélienne du mercredi dernier sur des sites près de la capitale Damas.

« Vers une heure du matin, heure de Damas, le 9 février, 4 avions de combat tactiques de l’armée israélienne de l’air de type F-16 ont, sans franchir les frontières de l’État syrien, tiré des missiles guidés sur des cibles dans la région du village d’al-Kiswah, dans le gouvernorat de la province de Damas », a indiqué lors d’une conférence de presse mercredi, le vice-président du Centre russe pour la réconciliation en Syrie, le contre-amiral Oleg Jouravlev.

Selon ce dernier, 8 missiles ont été détruits par les systèmes de défense aérienne de fabrication russe utilisés par les forces armées syriennes.

Il a poursuivi : « et vers 1 h 30, heure de Damas, l’armée israélienne a tiré 10 missiles sol-sol depuis les hauteurs occupées du Golan, sur des sites appartenant à des unités des forces de défense aérienne de l’armée syrienne, tuant un soldat syrien et en blessant 5 autres et causant des dégâts matériels à des infrastructures militaires et civiles ». L’officier russe n’a pas expliqué pourquoi ces missiles n’ont pas été interceptés.

Selon le ministère syrien des Affaires étrangères, les raids israéliens qui ont visé les environs de la capitale Damas, ont été lancés depuis l’espace aérien de la capitale libanaise Beyrouth.

Source: Médias