Un haut responsable de l’armée d’occupation israélienne sera accrédité dans un pays du Golfe, le Bahreïn, a rapporté jeudi soir 10 février la télévision israélienne Channel 13.

L’officier de marine se rendra à Manama dans les semaines à venir et servira de liaison avec la cinquième flotte des États-Unis, basée dans le royaume, indique la chaine, citée par i24.

Channel 13 a également fait savoir que cette décision a été prise lors de la visite du ministre israélien de la guerre, Benny Gantz, la semaine dernière.

‘Israël’ a signé un accord de défense avec Bahreïn, le premier conclu avec un pays du Golfe depuis la normalisation des relations de l’entité sioniste avec le petit royaume et les Emirats arabes unis il y a plus d’un an.