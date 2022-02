Le président vénézuélien, Nicolás Maduro a félicité dans un message le 43ème anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d’Iran.

Le président vénézuélien a écrit sur son compte Twitter : « A l’occasion du 43ème anniversaire de la victoire de la Révolution islamique d’Iran, je félicite le président iranien Ibrahim Raeissi et le peuple iranien, qui refusent de se plier et qui persistent à résister aux menaces impérialistes. En cette occasion, je réitere mon soutien et mon engagement à renforcer les liens fraternels entre les deux pays ».

Source: Avec ISNA