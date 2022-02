Zahra Ershadi, représentante permanente adjointe de l’Iran auprès des Nations Unies, a condamné le maintien des sanctions américaines contre son pays, les qualifiant de « crime contre l’humanité », a rapporté mardi l’agence de presse officielle IRNA.

Selon elle, ces sanctions unilatérales contre le peuple iranien, en particulier celles touchant les médicaments et les articles humanitaires, « ne devraient pas rester impunies ».

« Ces sanctions illégales ont entravé l’accès des couches vulnérables de la société dans les pays touchés, y compris mon pays », aux articles médicaux et aux produits de première nécessité, a déclaré lundi Mme Ershadi devant la Commission du développement social du Conseil économique et social (ECOSOC).

Les restrictions d’accès aux ressources en devises de l’Iran ont diminué les fournitures médicales et sanitaires, ce qui a eu un impact direct sur la vie des citoyens iraniens les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les patients, a-t-elle noté.

« De fait, la pandémie a rendu les effets humanitaires négatifs de ces sanctions unilatérales beaucoup plus évidents et plus désastreux », a souligné la diplomate iranienne.

Les Etats-Unis ont imposé de nouvelles larges sanctions contre l’Iran en 2018 après avoir dénoncé l’accord sur le nucléaire iranien de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint.

Source: French.xinhuanet.com